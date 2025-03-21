Kalifiye eleman sıkıntısı büyüyor! İnşaat işçisinin yevmiyesi dudak uçuklatıyor

Deprem bölgesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. 11 ilde 174 ayrı alanda, toplam 3.481 şantiyede, 182 bin kişi afet konutları için işbaşı yaptı. Bölgedeki bu inşaat yoğunluğu işçi yevmiyelerini de etkiliyor. Bugün İstanbul’da bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4 bin 500 lirayı bulurken deprem bölgesinde 7 bin lirayı geçiyor.

İşçilik maliyetleri yükseldi

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Şişik, “Depreme kadar olan süreçte zaten işçilik maliyetleri yükselmişti. Bu durum pandemiden kaynaklanıyordu. Ardından büyük deprem ve bölgenin yeniden inşa süreci işçi yevmiyelerini âdeta uçurdu. Aynı zamanda kalifiye eleman sıkıntısını da doğurdu. Kalifiye elemanların çoğunun bölgeye gitmesi İstanbul’da eleman sorunu yaşanmasına neden oldu. İnşaat firmalarının yurt dışından aldıkları işler de eleman açığını körükledi. Bugün İstanbul’da yetişmiş bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4.500 lirayı buluyor. Bu rakam deprem bölgesinde 7 bin lirayı geçiyor. Buna rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz. İstanbul’da son yıllarda ruhsat sayıları arttı. Yeni projeler start alıyor. Bölgeden elemanlar gelmeye başladı, ancak işçi orada aldığı yüksek fiyatı burada da istiyor; ‘yoksa gelmem’ diyor. Bu sektörümüz adına bir sorun, maliyetleri artıyor. Yeni jenerasyon emek yoğun sektörlere girmek istemiyor. Kısa yolda para kazanmayı hedefliyor” dedi.

“Kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz”

Tekirdağ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat Komitesi Başkanı Turgay Kara, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ ve çevresinde usta bulmakta zorlandıklarını söyledi. 3 bin lira yevmiye alan bir ustanın deprem bölgesinde 6 bin lira kazandığını belirten Kara, kalifiyeli eleman bulmakta zorlandıklarını açıkladı. Deprem bölgesinde ustaların gündeliklerinin daha yüksek olduğu için o bölgenin tercih edildiğini söyleyen Kara “Şu an buradaki bir ustanın yevmiyesi 3 bin lira ise deprem bölgesindeki ustanın yevmiyesi 6-7 bin lira civarında. Hemen hemen iki katı fark ediyor. Bundan dolayı da ustalarımız orayı tercih ediyorlar” dedi.

“İşçiler deprem bölgesine gidiyor”

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğr. Gör. Ahmet Bal da deprem bölgesine uzak olan bölgelerden bile kalifiye elemanların o bölgeye daha iyi maaşlarla geçmesine yol açtığını söyledi. Kalifiyeli eleman bulmakta zorluk çektiklerini belirten Bal, üç dört yıl öncesinde böyle bir problemin olmadığını söyledi ve ekledi:

“İnsanlar bize “İşinizi yapalım” diye geliyorlardı ama şimdi insanları arayıp ‘işimizi yapın’ diyoruz. Teknik personel yani şantiye şefiyle alakalı problemimiz var. Onlar da iş yapamıyor bizimle iletişime geçemiyorlar. Deprem öncesindeki benim ekiplerimin hepsi şantiyede oluyorlardı.”