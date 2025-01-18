  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kamu araçları ihaleye çıkıyor! Açık artırma ile 1200 taşıt satılacak
Takip Et

Kamu araçları ihaleye çıkıyor! Açık artırma ile 1200 taşıt satılacak

Tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracı satışa çıkıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) çalışmalarını tamamlarken, ihaleler için tarih verildi. Açık arttırma "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kamu araçları ihaleye çıkıyor! Açık artırma ile 1200 taşıt satılacak
Takip Et

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında 1200 kamu aracı satışa çıkıyor. Kamudaki ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edilmesi sürecinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) çalışmalarını tamamladı. ÖİB, kamu kurumları adına taşıt ve iş makinelerinin satış işlemleriyle yetkilendirilmişti.   

Bütçeye katkı sağlayacak

ÖİB'den edinilen bilgilere göre, bu çalışmayla kamu araçlarının kısa sürede satılması, envanterin düzenlenmesi, satışlardan elde edilen gelir ile kamu bütçesine katkı sağlanması ve kamuda tasarruf yapılması hedefleniyor.

Kamu araçları açık artırmaya çıkıyor

Satış süreci için Ticaret Bakanlığıyla işbirliği yapıldı. Bakanlığın gümrükte kalan araçların satışını yaptığı "www.eihale.gov.tr" internet sitesi üzerinden ÖİB de açık artırma yöntemiyle söz konusu ihaleleri gerçekleştirecek. Bu sayede ihalelerin elektronik ortamda hızlı şekilde yapılması amaçlanıyor.

İhaleye katılım şartları belli oldu

Gerçek ve tüzel kişilerin satışa çıkarılan araçları alabilmek için "www.eihale.gov.tr" sitesine üye olması, düzenli olarak ilanları takip etmesi ve nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılması önem taşıyor.

Verilen en yüksek teklif sonrası ihaleler sonuçlanacak. İhale sonucu satın alınan aracın ilgili kamu kurumundan teslim alınması ve kişilerin kendisi adına tescil ettirmesi gerekiyor.

Açık artırmaya yüksek talep bekleniyor

Satışa konu araçlar, ilgili kurumlarınca muhafaza edilecek ve katılımcılara gösterilecek. Araçlar, ihaleyi kazanan kişilere bizzat teslim edilecek.

Sayı ilk aşamada 1200 taşıt belirlendi

ÖİB'ye şu ana kadar çeşitli kamu kurumlarından yaklaşık 1200 aracın satış talebi iletildi.

İlk aşamada 11 araç için son teklif tarihi olarak 20 Ocak Pazartesi günü olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte haftalık 80 ila 100 taşıt ihalesi yapılması planlanıyor. ÖİB, ikincil el olarak satılacak kamu taşıtlarına yüksek talep bekliyor.

Mesleki yeterlilik belge sayısı 3 milyona yaklaştı! Bakan Işıkhan: Nitelikli iş gücünü yetiştireceğizMesleki yeterlilik belge sayısı 3 milyona yaklaştı! Bakan Işıkhan: Nitelikli iş gücünü yetiştireceğizEkonomi
Gelir İdaresi, ‘Şimşek’in talimatıyla meyve bahçelerine denetim’ iddialarına yanıt verdiGelir İdaresi, ‘Şimşek’in talimatıyla meyve bahçelerine denetim’ iddialarına yanıt verdiEkonomi
Ekonomi
Mahfi Hoca anlatmıştı: “Doom Spender" harcama kültürü
Mahfi Hoca anlatmıştı: “Doom Spender" harcama kültürü
Mesleki yeterlilik belge sayısı 3 milyona yaklaştı! Bakan Işıkhan: Nitelikli iş gücünü yetiştireceğiz
Bakan Işıkhan: İhtiyaç duyulan alanlarda nitelikli iş gücü yetiştireceğiz
Piyasalarda gözler Trump ve TCMB'nin faiz kararında olacak
Piyasalarda gözler Trump ve TCMB'nin faiz kararında olacak
Gelir İdaresi, ‘Şimşek’in talimatıyla meyve bahçelerine denetim’ iddialarına yanıt verdi
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 'Bakan Şimşek' açıklaması
500 milyon doları aştı: Dünyaya dizi sattık!
500 milyon doları aştı: Dünyaya dizi sattık!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı engelli memur alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı engelli memur alacak