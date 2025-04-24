Kamu bankaları ilk çeyrekte pozitif ayrışacak

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için yılın ilk çeyrek bilanço dönemi başladı. 25 Nisan’da Akbank ile başlayınca bankacılık sektöründe de veriler görülecek. Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek ve ekibinin hazırladığı raporda bankacılıkta araştırma kapsamında yer alan bankaların net karının 2024 son çeyreğe göre yüzde 11,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,2 artması beklentisi yer aldı. Garanti BBVA Yatırım ekonomistleri ise hazırladıkları tahmin raporunda banka dışı şirketlerin net karında çeyreklik bazda yüzde 74 daralma öngördü.

Deniz Yatırım raporunda kamu bankalarının özel sektör bankalarına göre belirgin bir olumlu ayrışma göstermesini beklenen birinci çeyrekte net karda çeyreksel bazda yüzde 23 yıllık bazda ise yüzde 25 artış öngörüyoruz. Özel sektör bankalarında ise net kar rakamının yıllık bazda yüzde 8 artması tahmin edilen raporda, çeyreksel bazda yüzde 4 daralması tahmine edildi. Sektör genelinde özsermaye karlılığının yüzde 20,7 ile geçen yıl son çeyreğe göre yaklaşık 60 baz puan iyileşirken, geçen yıla göre ise 4 puan kadar gerileyebileceği değerlendirildi.

Raporda dönemin bilanço tarafında ön plana çıkan dinamikler TL kredilerdeki büyümenin yüzde 7,7 çeyreksel artış ile bir önceki döneme göre sınırlı bir toparlama sergilemesi, YP kredilerde büyümenin çeyreksel bazda yüzde 6,5 artış ile önceki döneme göre belirgin artması, TL mevduat büyümesinin yüzde 7,6 olarak gerçekleşmesi ve TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranının önceki çeyreğe göre yatay kalarak yüzde 82,2 olarak gerçekleşmesi ve aktif kalitesinde tolere edilebilir bir zayıfl ama ile karşılık oranının 1 puan kadar gerilemiş olması sıralandı.

Banka dışı şirketlerde net kâr düşüşü

Deniz Yatırım raporunda finans dışı tarafta sadece yabancı para cinsi raporlama yapan şirketler için tahminler yer aldı. Rapora göre araştırma kapsamlarında yer alan ve YP cinsinden raporlama yapan finans dışı şirketlerin net kar rakamında bir önceki çeyreğe göre yüzde 84,9, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 61,8 azalış öngörüldü.

Garanti BBVA Yatırım’ın tahminlerinde araştırma kapsamlarındaki bankalar için çeyreklik bazda yüzde 25 kar büyümesi öngörülürken yine araştırma kapsamlarındaki banka dışı şirketlerin net karında çeyreklik bazda yüzde 74 daralma öngörüldü. Banka dışı şirketler için ilk çeyrekte Garanti BBVA Yatırım raporunda FAVÖK'te yüzde 6 daralma, net satışlarda yatay bir seyir tahmin edildi. Raporda yılın ilk bilanço sezonunda net zarar beklenen birden çok şirket bulunduğu vurgulanırken "Tofaş, Teknosa ve Şok Marketlerin bilançolarında iyileşme sağlamak için zamana ihtiyaçları olduğunu çelik sektöründe en kötü 2024'te kalsa da Ereğli ve Kardemir finansallarında da anlamlı bir toparlanmanın zaman alacağı öngörüldü.