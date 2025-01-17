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Kamu Bankasından esnafa uygun koşullarda kredi! Resmi Gazete’de yayımlandı

Kamu Bankasından esnaf ve sanatkârlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi kullandırılacak. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Kamu Bankasından esnafa uygun koşullarda kredi! Resmi Gazete’de yayımlandı
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Türkiye Halk Bankası AŞ (Halkbank) tarafından esnaf ve sanatkârlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi kullandırılacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar şu şekilde:

Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla; kararlar kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOM) bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın Bankaca veya KKTC’de faaliyet gösteren Banka şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 1/1/2025-31/12/2027 tarihleri arasına (bu tarihler dâhil) devreden kredilere, 1/1/2025-31/12/2027 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) Banka kredi kullandıranına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın Bankaca veya KKTC’de faaliyet gösteren Banka şubelerince kullandırılacak kredilere, esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından 6'ncı madde kapsamında belirtilen oranlarda indirim yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar için tıklayın 

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