Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri başladı

Kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren ilave tediye ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamaya göre, ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının ödemeleri bugün başladı.

Konuya ilişkin bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."