Kamu işçilerinin zam oranı belli oldu: En düşük maaş 15 bin TL

Kamu işçisine refah payı dahil olmak üzere yüzde 45'lik zam yapıldı. En düşük kamu işçisi maaşı 15 bin lira oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni” düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor." dedi.

Erdoğan, "Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz." açıklaması yaptı.

Erdoğan, kamudaki işçilerle ilgili, "Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz." dedi.

"Temmuz için hazırlıklar var"

Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuzda enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var." şeklinde konuştu.