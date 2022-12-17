Kamu tarafından kurulan üst fonlara Hazine taahhüdü kolaylaştırıldı

ANKARA(EKONOMİ)

2014’te yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının, “Üst fonlara duyuru yapılması ve tekliflerin değerlendirilmesi’ başlıklı 5’inci maddesinde değişikliğe gidildi. Bu madde temel olarak üst fon kuracakların yaptıkları başvuruların değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak kriterleri düzenliyordu. Yapılan değişiklikle, sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait kurum ve kuruluşlar tarafından kurulan üst fonlara ve bunlar tarafından kurulan veya kurulacak üst fonlara, 5’inci maddenin ilk üç fıkrasındaki hükümlere bağlı kalmaksızın taahhüt verilmesi hükme bağlandı.

Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Karar, 5 Şubat 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmişti.

Karar uyarınca, sermaye şirketlerine finansman sağlayan tüzel kişi ve girişim sermayesi fonları ile bireysel yatırımcıların yatırım yaptığı girişim şirketlerine eş finansman sağlayan ortak yatırım fonlarına kaynak sağlamak amacıyla kurulan üst fonlara Hazine tarafından kaynak aktarılıyor.

Düzenlemeye 3 Haziran 2022’de yapılan eklemeyle 30 Haziran 2022 ile 30 Haziran 2027 döneminde üst fonlara kur farkları hariç olmak üzere 3 milyar lira olarak belirlenmişti.