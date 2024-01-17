Kapıda vize uygulaması tüm yıl geçerli olacak

Türkiye'de temaslarda bulunan Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni başkanlığındaki Yunanistan heyeti, İstanbul'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) heyeti ile görüştü.

Kefaloyanni, toplantıda, yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği anlaşması imzaladıklarını anımsatarak, "GNTO, Bakanlığımızın uygulamadaki ilgili mercisi olduğu için birçok karşılıklı anlaşma ve görüşme onlar aracılığı ile yapılıyor. 10 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanı olduğum dönemlerde TÜRSAB ile çok iyi bir işbirliğimiz vardı ve tekrar bu çerçevede işbirliğimiz olacağı için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 10 Yunan adasına kapıda vize uygulaması konusuna da değinen Kefaloyanni, "Kapıda vize uygulamasının mart ayı itibarıyla başlayıp yıl boyunca devam edecek olmasından dolayı biz de çok mutluyuz. Bu programın, gerek turizm hareketleri ve gerekse halklarımızın birbirini tanıması, temasta bulunmaları açısından kültürel olarak da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle belirtmek istediğim, bizim açımızdan turizmde sadece mevsimlik turizm değil de sürdürülebilirlik önemli. Bunu başarmamız gerektiğine, çalışmalarımızın bu yönde olması gerektiğine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Diğer adaları da kapsamasını bekliyoruz

Firuz Bağlıkaya da "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye ve Yunanistan arasında ilişkilerle ilgili ortaya koyduğu vizyondan hareket ederek komşu ülkemiz Yunanistan’la turizm alanındaki ortak çalışmalarımıza ivme kazandırmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki kültürel ve tarihsel bağların turist trafiğinin gelişiminde etkili olduğunu belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti: "Karşılıklı turizm trafiğimiz 500 biner turist civarında. Bu kapasitemizi mümkün olduğu kadar artırmak için elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz. Bu vesileyle Yunan adalarına kapıda vize uygulamasından dolayı tüm seyahat acenteleri ve Birliğimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki bu uygulamanın kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Bununla birlikte, kruvaziyer turlarının da daha rahat yapılabilmesi için kapıda vize uygulamasının diğer adaları kapsayacak şekilde genişletilmesi yönündeki beklentimizi de ifade etmek istiyorum."