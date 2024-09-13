  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Karar Resmi Gazete'de: Kenevir yetiştiricisi TMO'ya başvurabilecek
Takip Et

Karar Resmi Gazete'de: Kenevir yetiştiricisi TMO'ya başvurabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 1 Ekim-31 Ekim tarihlerinde TMO'ya başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karar Resmi Gazete'de: Kenevir yetiştiricisi TMO'ya başvurabilecek
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Türkiye'de Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir yetiştiriciliğine izin verilebiliyor.

İlaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapmak üzere geçen yıl nisanda Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında söz konusu yönetmelik hazırlandı.

Yönetmelikle anılan amaç doğrultusunda kenevir yetiştiriciliğine Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilecek.

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 1 Ekim-31 Ekim tarihlerinde Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvuru esnasında üretim planı, yetiştiricilik yapılacak yerin konum bilgisi, tedarike ait protokol, alıcı firmanın iş deneyimini gösteren belge ve tesisin üretim yeri izin belgesi alacağına ilişkin taahhütnameyi içeren ayrıntılı proje dokümanı sunulacak.

Başvurusu olumlu sonuçlananlara Bakanlıkça ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği izin belgesi verilecek.

Nükleer tesislerde kayıt, bildirim ve raporlamalarla ilgili usul ve esaslar belirlendiNükleer tesislerde kayıt, bildirim ve raporlamalarla ilgili usul ve esaslar belirlendiEkonomi
İTO Başkanı Avdagiç: Kamu iradesiyle belirlenen fiyat artışları ana trendle uyumlu olmalıİTO Başkanı Avdagiç: Kamunun fiyat artışları da ana trendle uyumlu olmalıEkonomi

 

Ekonomi
Toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda yüzde 12,3 yükseldi
Toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda yüzde 12,3 yükseldi
TÜİK verileri açıkladı: En yüksek net kâr elde eden sektörler belli oldu
TÜİK verileri açıkladı: En yüksek net kâr elde eden sektörler belli oldu
Mahfi Eğilmez: Dolarda böyle bir enflasyon yok!
Mahfi Eğilmez: Dolarda böyle bir enflasyon yok!
Dünya Bankası'ndan Karadeniz için 6,3 milyon dolar hibe
Dünya Bankası'ndan Karadeniz için 6,3 milyon dolar hibe
Sahte yetkili servislere iki yılda 18 milyon TL ceza uygulandı
Sahte yetkili servislere iki yılda 18 milyon TL ceza uygulandı
Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 5,5 arttı
Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 5,5 arttı