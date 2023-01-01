Karayolları Genel Müdürlüğü'nden zam açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine herhangi bir zammın yapılmadığı belirtildi.

KGM’nin açıklamasında, “Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur.” ifadelerine yer verildi.