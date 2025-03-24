Kayıt dışı ekonomiye dijital kalkan: Yapay zekâ ile yeni dönem başlıyor!

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni adımlar atılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Strateji Eylem Planı” kapsamında, önümüzdeki iki yıl boyunca uygulanacak önlemler belirleniyor. Planın odağında ise vergi kayıplarını önlemek amacıyla yapay zekâ ve dijital denetim sistemlerinin devreye alınması bulunuyor.

Kayıt dışı ekonomiyi daraltacak somut adımlar atılacak

Türkiye gazetesinin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilgili kamu kurumları ile özel sektör temsilcilerinden kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik öneri ve katkılarını talep etti. Toplanan öneriler doğrultusunda, kayıt dışı ekonomiyi daraltacak somut adımların atılması planlanıyor.

Yeni eylem planında, teknolojik çözümlerin ön plana çıkacağı belirtiliyor. Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amacıyla dijital takip sistemlerinin güçlendirilmesi ve yapay zekâ destekli analizlerin yaygınlaştırılması bekleniyor. Bu sayede, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin daha etkin biçimde tespit edilmesi amaçlanıyor.

Yeni kontrol mekanizmaları geliştirilecek

Eylem planının diğer önemli başlıklarından biri ise kaçakçılıkla mücadele olacak. Özellikle akaryakıt ve tütün ürünlerinde sıkça karşılaşılan yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için daha sıkı denetim ve yeni kontrol mekanizmaları geliştirilecek.

Plan kapsamında ayrıca kayıt dışı istihdamla mücadeleye yönelik yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor. İş gücü piyasasında şeffaflığı artıracak düzenlemelerle, sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesi ve kayıtlı istihdamın teşviki hedefleniyor.

Eylem planının, 2025 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılması ve belirlenen adımların ilgili kurumlar tarafından eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi bekleniyor.