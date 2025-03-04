KGF desteği faiz indiriminden sonra devreye girecek

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA GÜNLÜĞÜ



İlk açıklama TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan geldi. Hisarcıklıoğlu, kısa zaman içinde yeni bir KGF destek paketinin yürürlüğe gireceğini söyledi. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan bu kez ihracat desteğine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Yürürlükteki mekanizma kapsamında, aralarında iki tanesi ihracat desteği olmak üzere 9 destek kalemi var ve bunların toplam kredi hacmi 123,6 milyar lira düzeyinde.

İGE AŞ desteğiyle 22,9 milyar lira kullanıldı

Bunların içinde en çok rağbet gören İGE AŞ kefaletiyle kullandırılan krediler. Bu kalemde geçen yıl Şubat ayında 26,3 milyar lira olan kredi limiti bugün 29,5 milyar lira düzeyinde. Bunun da yüzde 77’si İGE AŞ aracılığıyla kullandırılmış. İGE’nin kurulduğu günden bu yana kefalet verdiği ihracat kredisi ise 100 milyar lirayı aştı. İhracat destek paketinin büyüklüğü ise 11 milyar 985 lire ve bunun da yüzde 82’si kullanılmış durumda.

KGF’nin uluslararası kuruluşlardan sağladığı destek ile kullanıma sunduğu iki kalemin büyüklüğü yaklaşık 30 milyar lira ve bunun da 9,8 milyar liralık kısmı krediye dönüşmüş. Hazine kefaletiyle kullandırılan kredilerde İGE AŞ tarafından ve ihracat destek paketi başlığıyla sunulanın dışındaki diğer kalemlere çok fazla talep gelmiyor. Bunun temel sebebi faizlerin yüksekliği.

Ne zaman devreye girecek?

Ekonomi yönetiminin faiz yüksekliği kaynaklı sıkıntıları gidermek amacıyla pakete son şeklini vermek için PPK’nın bu hafta yapacağı toplantıyı beklediği bildiriliyor. Faiz indirimine kesin gözüyle bakılan toplantının ardından başta ihracat destekleri olmak üzere KOBİ’lere sağlanacak finansman desteğinin yeni aşamasına yönelik başvuruların başlaması bekleniyor.

Şunu da hatırlatmakta fayda var. Bakan Mehmet Şimşek 15 gün içinde devreye alınacak ihracat paketinin kefalet tutarının 41 milyar lira, oluşacak kredi hacminin ise 50 milyar lira olduğunu söylemişti. Şu anda bu kategoride zaten 40 milyar lira kredi limitinden hâlen kullanılmamış yaklaşık 10 milyar liralık imkan bulunuyor.