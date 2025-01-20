KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt: Asgari ücretli maaşıyla bir metrekare yer alamıyor

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, konuşa erişimin yüksek enflasyonda mümkün olmadığını dikkat çekerek “Asgari ücretli maaşıyla bir metrekare yer alamıyor” dedi.

“Asgari ücretli 1 metrekareyi bile karşılayamıyor”

Kurt, “Günümüzde 1 metrekare inşaatın metrekare birim maliyeti 27 bin TL yani bir asgari ücretli, bir inşaatın maliyetinin yüzde 80’ini karşılayamıyor. Bu rakamın içerisinde maalesef finans maliyeti yok, arsa maliyeti yok” diye konuştu.

“Kredi kullanılsa 3.6 katı kadar geri ödeme var”

Durumu bir örnekle açıklayan Kurt, “Finans maliyetini de düşündüğümüzde bugün vatandaşımız bankalardan kredi kullanmak istese kullandığı paranın 3.6 katı kadar geri ödeme yapıyor. Yani 1 milyon TL kredi çeken bir vatandaşımız, 10 yılda 3.6 milyon TL olarak geri ödüyor. Bu verileri değerlendirdiğimizde asgari ücretle geçinen vatandaşımız bugünün şartlarında bir konuta erişebilmesi mümkün değil” dedi.

“İnşaat sektörüne farklı vergi avantajları verilmeli”

Ali Kurt, çözüm önerilerini de sıraladı. Kurt, “İnşaat birim metrekare maliyetleri, 2022 yılından sonra asgari ücretin üstüne çıktı. Günümüz şartlarında, eğer inşaat maliyetlerini asgari ücretin altına çekemezsek, vatandaşlarımızı konut edindirmekte çok ama çok zorlanırız. Bunun için yapılması gereken, özellikle inşaat sektöründeki üreticilere farklı teşvikler sunarak farklı vergi avantajları vermek. Ama bunu da sadece evi olmayanlara ve riskli yapıda oturan vatandaşlara üretilecek projeler kapsamında gerçekleştirmeyi öneriyoruz” şeklinde konuştu.