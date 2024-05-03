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Kirada tavan zam oranı belli oldu

TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerine göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Kirada tavan zam oranı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 3,18 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 69,80 olarak hesaplandı. Buna göre, bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu.

On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı, yüzde 59,64 oldu. Mart ayında yüzde 57,50 olan oran, şubatta 55,91, ocakta ise 54,72 olmuştu.

Konut kiralarında ise, yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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