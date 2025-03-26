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Kırkağaç Kavunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Kırkağaç Kavunu'nun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Kırkağaç Kavunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı
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Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2008 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillene Kırkağaç Kavunu'nun, AB Coğrafi Tescil Belgesi alabilmesi için 2021 yılında başvuru yapıldığını hatırlattı.

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 24 Mart 2025 tarihli ve C 2025/ 1823 sayılı bülteninde Kırkağaç Kavunu'nun coğrafi işaret tescilinin yayımlandığını belirten Oktay, bunun ilçe için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Oktay, uzun raf ömrü, kendine has aroması ve tadı ile bilinen ve aranan bir Kırkağaç Kavunu'nun, Avrupa Birliği tescili ile uluslararası tanınan ve ilçeyi tanıtan bir ürün olacağına dikkati çekerek, tescil sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Kavunumuzun tüketiciler tarafındna daha fazla talep göreceğine inanıyorum"

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de ilçede kavun yetiştiriciliğini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kavunumuzun artık AB tescili sonrasında tüketiciler tarafından daha fazla talep göreceğine inanıyorum. Biz de belediye olarak gerekli tanıtım ve AR-GE çalışmaları yapıyoruz, kavun çekirdeğinden içecek, kavun kabuğundan reçel, kavun kurusu, kavun pekmezi gibi ürünlerin ilçemizde üretilmesi için projelerimiz var."

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