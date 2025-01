Kırmızı et tüketiminde çarpıcı azalma! Vatandaş alamıyor, üretici maliyetten şikayet ediyor

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’ne (ETBİR) göre 4 kişilik bir aile 2019’da 48 kilogram et tüketirken bu rakam 2020’de 28 kilograma düştü. Enflasyondaki artış, kurların yükselmesiyle üç yıldır alım gücündeki gerileme nedeniyle tüketimin daha da düşeceği belirtiliyor.

Kasaba göre ucuz

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyon Başkanı Osman Yardımcı, et fiyatlarında bir süredir büyük artış olmadığını ancak alım gücündeki gerilemenin sürdüğünü belirtti. Cumhuriyet'in haberine göre Yardımcı, “Et şu anda üreticiye göre ucuz ama vatandaşa göre alım gücü düşük olduğu için pahalı. Vatandaş bu nedenle dert yanıyor” dedi.

Piyasanın durgun olduğunu, önceki yıllarda 200 kilo satan kasabın artık 100 kilo sattığını söyleyen Yardımcı, “30 yıldan beri ilk defa bu kurban bayramından sonra et fiyatları düştü. Fiyat düştü ama alım gücü yok. Vatandaş son zamanlarda marketlerdeki tağşiş ürünler nedeniyle kasaplara yöneldi. Herkes bütçesine göre alıyor. Daha önce 1 kilo alan şu anda yarım kilo alıyor” diye konuştu.

Maliyet yüksek

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, sektördeki sorunu üretici ve tüketicilerle konuştu.

Gürer, “Ülkemizde et sorunu var. Hayvancılık yapanlar bu işten para kazanmadığını söylüyorlar. Vatandaş kasaba gitti mi et alamıyor. Emekliler, asgari ücretliler ve dar gelirliler et, süt, et ve sütten mamul ürünlere erişmekte zorlanıyor. Ekonomik krizin en çok etkilediği kesim sabit ve dar gelirliler oldu. Bunun yanı sıra hayvancılık yapanlar da bu işten dertli.” diye konuştu.

Küçük Hayvan yetiştiricisi Çağlar Bayazıt, “Maliyetler yüksek olduğu için kimse bu işi sürdüremiyor. İcraya düşüp evi satılan da oldu, hayvanı ya da aracı satılan da. Artık bu işten tamamen vazgeçenler çok” dedi.

Hayvan yetiştiricilerinin talepleri ise şöyle:

- Yem fiyatları düşürülsün

- Üreticiye yeterli destek verilsin

- Küçükbaş hayvancılık desteklensin

- Kredi temini kolaylaştırılsın

- Mera alanları korunsun