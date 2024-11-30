Kış lastiği zorunluluğu başlıyor! Takmayana para cezası uygulanacak

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 1 Aralık itibariyle uygulamaya giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda lastik değiştirmek zorunlu tutuluyor. Şimdiden lastik değişim merkezlerinde yoğunluk başladı.

Takmayana para cezası uygulanacak

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

Özel araçlarda lastik zorunluğu var mı?

Uygulama ticari araçları kapsıyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk bulunmuyor. Ancak uzmanlar zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Lastik değiştirme ücreti 1250 TL’ye kadar çıkıyor

Zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk başladı. İşletmeler, lastik sökme takma işlemi için 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira istiyor. ,Ayrıca, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak değiştirme ücretleri uygulanıyor. Lastik oteli yani depolama için de işletmeler 4 lastik değiştirme ücreti tutarında bedel alıyor.