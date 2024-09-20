  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kışlık kıyafetler cep yakıyor! Vatandaşlar fiyatlara tepkili
Takip Et

Kışlık kıyafetler cep yakıyor! Vatandaşlar fiyatlara tepkili

Kış sezonuna giren hazır giyim markaları, yükselen fiyatlarla dikkat çekiyor. Geçen yıla kıyasla iki kat artan kışlık kıyafet fiyatları, tüketicilerin tepkisine neden oluyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kışlık kıyafetler cep yakıyor! Vatandaşlar fiyatlara tepkili
Takip Et

Hazır giyim sektörü, sezonu artan fiyatlarla açtı. Geçen yıla göre kışlık kıyafetlerde fiyatlar iki katına çıkarken, mont, kaban ve bot gibi ürünlerde ise fiyat artışlarının üç katına kadar yükseldiği fark edildi.

Tüketiciler zamlara tepki gösteriyor

Özellikle markalı ürünlerdeki zamlar dikkat çekti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre markadan markaya değişmekle birlikte mont-kaban fiyatları 2 bin liradan başlayıp 7 bin liraya, kazakların 1.000 liradan başlayıp 3 bin liraya, kışlık; kadife veya kumaş pantolonların 1.500 liradan başlayıp 4 bin liraya, gömleklerin 1.000 liradan başlayıp 2 bin liraya, botların ise 2 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar yükseldiği görüldü. Tüketiciler ise zamlara tepki gösteriyor. Birçok kişi sosyal medyada “bu kış giyinmek zor” paylaşımlarında bulunuyor.

Fiyatlar neden bu kadar arttı?

Fiyatlara rağmen bazı mağazalarda yoğunluk yaşanırken, bu alışverişin yazlık kıyafetler için olduğu belirtildi. Yaz başında 2 bin lira olan kumaş pantolonun 500 liraya kadar düşmesi nedeniyle alımın arttığı söylendi. Mağaza yetkilileri “İnsanlar artık yazlık alışverişlerini yaz sonunda, kışlık alışverişlerini kış sonunda yapıyor. Çünkü yüzde 75’e varan indirimler oluyor” dedi. Asgari ücret, döviz ve akaryakıt gibi girdi maliyetlerinde ciddi artışlar olmamasına rağmen fiyatların neden bu kadar yüksek olduğunu sorduğumuz mağaza yetkilisi “Sezon başında tüm markalar fiyatları yüksekten açar, çeşitli kampanyalarla satış desteklenir” diye açıklıyor.

Tüketici sezon başı alışverişten vazgeçti

Hazır giyim markalarının sezonda para kazandığını söyleyen yetkili “Enflasyonun bu kadar yüksek olmadığı dönemde sezonda markalar çok iyi para kazanıyordu. Tüketici modayı takip edip ‘ilk sezon ürünü’ giymek istiyordu. Bu sebeple satışlar gayet iyiydi. Ancak son yıllarda yaşanan hayat pahalılığı yüzünden insanlar sezon başı alışverişten vazgeçti. Çok kısıtlı bir kesim yeni sezon giyiniyor. Çoğu tüketici sezon sonu ve indirimleri takip ediyor” dedi.

Sanayici üretimi destekleyecek finansal adımları bekliyorSanayici üretimi destekleyecek finansal adımları bekliyorŞehirler

 

Mevduat faiz oranları belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?Mevduat faiz oranları belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?Ekonomi

 

Ekonomi
Türkiye’nin ülke gruplarına göre ihracatında rekor
Türkiye’nin ülke gruplarına göre ihracatında rekor
Polyester elyaf ithalatına ek mali yükümlülük
Polyester elyaf ithalatına ek mali yükümlülük
125 maden sahası ihale edilecek
125 maden sahası ihale edilecek
Ayçiçeğinde tarife kontenjanları belirlendi
Ayçiçeğinde tarife kontenjanları belirlendi
Küresel piyasalar faiz kararları sonrası moral buldu
Küresel piyasalar faiz kararları sonrası moral buldu
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda