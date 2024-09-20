Kışlık kıyafetler cep yakıyor! Vatandaşlar fiyatlara tepkili

Hazır giyim sektörü, sezonu artan fiyatlarla açtı. Geçen yıla göre kışlık kıyafetlerde fiyatlar iki katına çıkarken, mont, kaban ve bot gibi ürünlerde ise fiyat artışlarının üç katına kadar yükseldiği fark edildi.

Tüketiciler zamlara tepki gösteriyor

Özellikle markalı ürünlerdeki zamlar dikkat çekti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre markadan markaya değişmekle birlikte mont-kaban fiyatları 2 bin liradan başlayıp 7 bin liraya, kazakların 1.000 liradan başlayıp 3 bin liraya, kışlık; kadife veya kumaş pantolonların 1.500 liradan başlayıp 4 bin liraya, gömleklerin 1.000 liradan başlayıp 2 bin liraya, botların ise 2 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar yükseldiği görüldü. Tüketiciler ise zamlara tepki gösteriyor. Birçok kişi sosyal medyada “bu kış giyinmek zor” paylaşımlarında bulunuyor.

Fiyatlar neden bu kadar arttı?

Fiyatlara rağmen bazı mağazalarda yoğunluk yaşanırken, bu alışverişin yazlık kıyafetler için olduğu belirtildi. Yaz başında 2 bin lira olan kumaş pantolonun 500 liraya kadar düşmesi nedeniyle alımın arttığı söylendi. Mağaza yetkilileri “İnsanlar artık yazlık alışverişlerini yaz sonunda, kışlık alışverişlerini kış sonunda yapıyor. Çünkü yüzde 75’e varan indirimler oluyor” dedi. Asgari ücret, döviz ve akaryakıt gibi girdi maliyetlerinde ciddi artışlar olmamasına rağmen fiyatların neden bu kadar yüksek olduğunu sorduğumuz mağaza yetkilisi “Sezon başında tüm markalar fiyatları yüksekten açar, çeşitli kampanyalarla satış desteklenir” diye açıklıyor.

Tüketici sezon başı alışverişten vazgeçti

Hazır giyim markalarının sezonda para kazandığını söyleyen yetkili “Enflasyonun bu kadar yüksek olmadığı dönemde sezonda markalar çok iyi para kazanıyordu. Tüketici modayı takip edip ‘ilk sezon ürünü’ giymek istiyordu. Bu sebeple satışlar gayet iyiydi. Ancak son yıllarda yaşanan hayat pahalılığı yüzünden insanlar sezon başı alışverişten vazgeçti. Çok kısıtlı bir kesim yeni sezon giyiniyor. Çoğu tüketici sezon sonu ve indirimleri takip ediyor” dedi.