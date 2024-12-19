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KKM ve katılma hesaplarındaki düşüş hız kaybetse de sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş son haftalarda hız kaybetse de devam etti.

Haber Merkezi
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KKM ve katılma hesaplarındaki düşüş hız kaybetse de sürüyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 184,7 milyar TL'den 1 trilyon 169,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 15 trilyon 950,9 milyar TL'den  15 trilyon 640,2 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 979,5 milyar TL'den 18 trilyon 551,3 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 950,9 milyar TL'den 1 trilyon 978,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 739 milyar TL'den 1 trilyon 762,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 290,4 milyar TL'den 286,8 milyar TL'ye indi.

Veriler 13 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.

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