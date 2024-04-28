KOBİ’ler, finansmana erişimde banka dışında da alternatifleri olduğunu bilsinler

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve EKONOMİ Gazetesi işbirliğinde Finansman Fırsatları ve Finansın Doğru Yönetimi Paneli düzenlendi. Moderatörlüğünü EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın yaptığı panelde, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ konuşmacı olarak yer aldı. FKB Başkanı Ali Emre Ballı, birlik çatısı altında 123 üye bulunduğunu belirterek, “Sanayiciler, bireysel tüketiciler banka harici bir finans kesiminin olduğunu da bilmeli. Bilsinler ki bu kuruluşlar tarafından bankalardan çok yüksek maliyetlerle değil, birbirine çok yakın rakamlarla fonlanacaklar. Üye firmalarımız zaman zaman bankalardan daha düşük faiz oranlarıyla fon sağlıyor. 123 tane alternatif finansman şirketi iyi günde de kötü günde de yanınızda” dedi.

Finansal Kurumlar Birliği olarak faktöring, finansman, leasing, varlık yönetimi, tasarruf finansmanı olmak üzere 5 sektörle hizmet verdiklerini ifade eden Ballı, “Bankacılık dışı kesimde ağırlıklı olarak KOBİ ve işletmelere finansman desteği sağlıyoruz. Kullandığımız kaynağı bankalardan borçlanıyoruz. Yaşanan riski bankalarla paylaşıyoruz. Bankacılık dışı kesimde finansman maliyetlerinin yüksek olduğu düşünülüyor ama şu anda bankalarla, bankacılık dışı kesim rekabet edebilecek konuma geldi. Finansal kiralama yani leasing olarak geçen şirketlerimiz bugün makine alımlarında, dijital dönüşüm yatırımlarında uzun vadeli borçlanmalarında üreticilerin, işletmelerin yanında oluyor. Bu dönemde yatırımcıların leasing firmalarıyla çalışmaları kendilerine artı sağlar” dedi.

Faktöring sektöründe işlem hacmi 820 milyar TL’ye ulaştı

Faktöring sektörünün de nakite ihtiyacı olan firmalara destek sağladığını söyleyen Ballı, “Reel sektörle ciddi bir birliktelik yaparak, işlem hacmini 820 milyar TL’lik bir rakama ulaştırdık. FKB’nin finansmandaki payı olan 1 trilyon 220 milyar TL’lik kısmın 820 milyar TL’si faktöring tarafından geldi. Bu da, işletmeler nakite sıkıştıklarında birliğimizin üyesi olan faktöring firmalarının onlara ciddi destek sağladığını gösteriyor. Faktöring sektörü yıllardır Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetiminde hizmet veren firmalardan oluşuyor. Teminata gerek olmadan çek ile işlem yapılıyor. Faktöring ve leasing sektörlerinin faiz oranları, bankaların kredi oranlarına yakın. Bir farkımız var biz finansman, faktöring, leasing şirketleri olarak fatura karşılığında ödeme yapabiliyoruz. Alternatif çözümlerimizle tüm sanayicilerle çalışmaya hazırız. Son dönemde bankaların finansmana erişimi daha fazla kısıtlamasıyla, işletmeler arayışa girdi. Yatırımcıların leasing sektörüyle çalışmalarını öneriyorum. Yabancı yatırımcılar yeni yeni Türkiye’de leasing lisansı alarak yatırım yapmayı planlıyorlar. Faiz oranları yükseldi ancak yavaş yavaş inecek” dedi.

“Bankalarla yarışabilir durumdayız”

Birliğin üye şirketlerinin pazar payını yükseltmek için çaba gösterdiğini belirterek, finans sektöründe pazardan yaklaşık yüzde 9 puanlık pay almayı hedeflediklerini söyleyen Ballı, “İlk başlarda yüzde 7 civarındaki payımız, bankalar bizden pay almaya başlayınca yüzde 4 civarına geriledi. Bireysel, işletmeci, KOBİ tarafına dokunacağız. Güçlü bir üye yapımız var. Şartlar uyumlu olduğu sürece destek vermemek için bir neden yok. Leasing, faktöring, finansmanda Türkiye’nin önde gelen şirketleri birliğimiz çatısı altında bulunuyor. Bu nedenle talepleri karşılama konusunda da bir sorun yaşanmıyor. Banka ile iyi çalışan işletme, kredi için daha iyi bir oran alır, hiç çalışmayan kötü bir oranla finansman kullanır. Bankayla çok hacimli çalışmayan müşterilerimize göre biz daha iyiyiz. Banka faizleri yüzde 65 civarında, bizim üyelerimizin uyguladığı oranlar da 65-70 civarında. Korkulacak faiz oranlarımız yok. Şu anda bankalarla yarışabilir durumdayız” diye konuştu.

Finansman şirketlerinin de bireysel finansmana erişimde ön plana çıktığını dile getiren Ballı, “Şirketlerden hizmet alındığında bankalardan daha iyi faiz oranlarıyla ya da aynı oranlarda hizmet sağlanıyor. 65-70 bandında kredi kullandırabiliyoruz” dedi.

FKB olarak üyelere yapılan ankette yıl sonu enflasyon beklentisinin 30-40 olduğunu dile getiren Ballı, “Dolar için de yıl sonu beklentisi 36 TL civarında çıktı. Leasing tarafında bazı şirketlerin uzun dönem borçlanmada uzun dönem enflasyon hesabı yaparak kredi faizinde ona göre bir maliyet çıkarıyor. Bugün enflasyon oranı yüzde 65 olduğu için bu rakamlar söz konusu. 4 yıl boyunca yüzde 65 olmayacak” ifadelerini kullandı.

Bankaya gidildiğinde krediye ulaşılamadığında alternatif bir şekilde destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Ballı, “Faizler yüzde 9 iken vardık, yüzde 50’ye çıktığında da varız. Bankaların güneşli havada kredi verdiği, yağmur yağınca şemsiye sunmadığı zamanlarda şemsiye veren tarafız. Faktöring şirketleri 2023 yılında yüzde 103 artış sağladı, çünkü bankaya gidildiğinde para bulunamamış. Aldıkları finansmanda, bankaların normal KOBİ’lerle çalıştıkları oranlara göre yüzde 4 farkla almışlardır. 2023’te faktoring firmaları piyasaları 820 milyar TL ile fonlamış. Sanayiciler, bireysel tüketiciler banka harici bir kesimin olduğunu bilmeli. Bankalardan çok yüksek rakamlara fonlanmayacaklar, birbirine çok yakın rakamlarla finansman sağlayacaklar. Üye finansman şirketlerimiz zaman zaman bankalardan daha düşük oranlarda fonlanıyor. 123 tane alternatif finansman şirketi iyi günde de kötü günde de yanınızda. Borçlanma yöntemiyle kredi verdiğimiz için üzerine kar koyup piyasaya veriyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Tedarik Zinciri Finansman Sistemi’ni bu yıl hayata geçireceğiz”

KOBİ'lerin düşük maliyetle finansmana erişimini sağlayan “Tedarik Zinciri Finansman Sistemi’ni bu yıl hayata geçireceklerini belirten Ali Emre Ballı, “Bankalarla kötü senaryoda inceleme yapılıyor, bizim serktörde hızlı bir şekilde finansman sağlanıyor. Tedarik Zinciri Finansman Sistemi modelini hayata geçrdiğimizde üye olan işletmeler, KOBİ’ler hızlı bir şekilde destek alabilecekler. Bu sistemi 2024 yılında FKB olarak hayata geçirdiğimizde üreticiye, KOBİ’ye, işletmeye çok ciddi destek sağlayacak” dedi.

“Alternatif kaynaklara bakmalıyız”

“Üretim yoksa kalkınma hayaldir”diyerek sözlerine başlayan Ege Bölge Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, “Üretmediğimiz takdirde, istihdam sağlayamayız, ihracat yapamayız, bir başka şirketle rekabetçi olamayız. Kendimizi yenilememiz lazım. Yenilenebilmemiz için önce eğitim sistemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Eğitimde bugün alınacak bir kararın çıktılarını 15 yılda ancak alabiliriz. Almanya’da yıllık ciroları 350 milyar Euro olan 280 bin KOBİ satılık. Üçüncü nesil sorumluluk alıp işe devam etmek istemiyor. Bizde de bir kesim var, ihracatımızın yüzde 92’si sanayi ürünlerinden oluşuyor. Bu kadar zamanda evrildik, çünkü borçlanarak büyüdük. Şimdi yatırım yapmamız gerekiyor” dedi.

Yatırım yaparken en büyük maliyetin arsa ve inşaat olduğunu söyleyen Yorgancılar, “Sermaye işin başında toprak ve binaya gidiyor. Daha makine almak istediğimizde bankalar teminat istiyor ve binayı teminat gösteriyoruz. Bu şartlarda bu ülkenin kalkınması zor” diye konuştu.

Finansmana erişimle ilgili 2023’te yaptıkları ankette 3 üyeden 1’inin hem çok az hem de yüksek maliyetlerle kredi aldığını, yüzde 22’sinin ise hiç kredi alamadığının görüldüğünü söyleyen Yorgancılar, “Her bankaya giden de uygun değilse zaten kredi alamaz. Tam bir finansal okur yazarlık bütün kalemlerin hepsini, hesap planını bilmektir. Nakdi kredi, gayri nakdi kredi, ticari kredi, eximbank, reeskont ne kredisi olursa olsun konuşmamız gereken şey maliyet. Alternatif finansal kaynaklar nedir ve maliyeti nedir buna bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

“Finansmana erişimde alternatifler de araştırılmalı”

Türkiye’nin ekonomi yönetiminde normale dönme çabaları görüldüğünü söyleyen EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “Biraz zaman kaybederek ilerliyoruz ama yansımalarını görüyoruz. Başka bir plan göremediğimiz için, bu politika ekonomi için görebildiğimiz faydalı olanı. Politika faizi 50’ye dayandı, daha fazla çıkma durumu yok. Zorunlu kalınırsa olabilir. Yükseltmeyi tercih etmeyecekleri öngörülüyor” dedi.

Finansmana erişim konusunda alternatiflerin araştırılması gerektiğini vurgulayan Güldağ, “FKB ile bu yolculuğa çıkarken, finansal okuryazarlığın şirketler ve bireyler bazında geliştirilmesi gerekiyor. Hem şirket hem bireyler olarak tasarruf tarafına da bakmalıyız. Kredi, hizmet gibi konularda diğer imkanlara bakmak lazım. Mutlaka teknolojiyi işimizi daha verimli hale getirecek şekilde kullanmanın yollarını aramalıyız. Masraf kalemlerini tek tek listeleyip her taşın altına bakmanın zamanıdır. Yüzde 5 bile tasarruf sağlanması kredi kullanmaktan daha az maliyetli olur. Tasarruf her yerden yapılır ancak teknoloji tarafında tasarruf yaparsak rekabetten geri kalırız” dedi.