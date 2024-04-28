Azerbaycan – İzmir Zirvesi’nde 227 ikili iş görüşmesi yapıldı

İZMİR / EKONOMİ

“İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi İzmir” etkinliği, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Azerbaycan-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Dernekler Birliği (KOBSKA) iş birliğinde, Azerbaycan-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA) desteği ile düzenlendi. Zirve kapsamındaki ikili iş görüşmeleri bölümünde, 17 Azerbaycanlı firma 100’e yakın İzmirli firma ile toplam 227 iş görüşmesi yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, “Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile tarihsel olarak çok güçlü bağlara sahibiz. Sosyal ve kültürel yakınlığımızın yanı sıra ekonomik ve ticari alanlarda da kuvvetli bir iş birliğimiz bulunuyor. 2019'da ülkelerimiz arasındaki dış ticaret hacmi 2.2 milyar dolar iken, aradan geçen 4 yılı aşkın zamanda söz konusu rakamın 4.2 milyar dolar seviyesine çıkmasından memnuniyet duyuyoruz. Ancak inanıyoruz ki, bu rakam ülkelerimiz arasındaki potansiyeli tam olarak yansıtmıyor. Bu noktada, birlikte yapabileceğimiz daha çok iş, geliştirebileceğimiz birçok alan olduğu kanaatindeyiz” dedi.

"KOBİ’ler arasında B2B toplantıları düzenlenmesine önem veriyoruz"

Azerbaycan-Türkiye KOBİ’leri arasındaki iş birliği potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten KOBİA Başkanı Orhan Mammadov, “Azerbaycan-Türkiye ilişkileri en üst düzeyde ve her yöndeki işbirliği başarıyla gelişiyor. Azerbaycan'ın ana ticaret ortaklarından biri olan Türkiye ile tercihli ticaretin kolaylaştırılması için imzalanan anlaşma kapsamında bazı tarım ve gıda ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin karşılıklı olarak azaltılması sağlandı. Bu kapsamda Türkiye'den partner devlet kuruluşları, iş dünyası dernekleri, girişimciler ve yatırımcılarla yakın işbirlikleri yapılıyor. Son dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinden Odalar Azerbaycan'a ziyaret düzenleniyor.Bu toplantılarda KOBİA olarak, iki ülke KOBİ'leri arasında B2B toplantıları düzenlenmesine özel önem veriyoruz” diye konuştu.

"Köprü görevi görüyoruz"

KOBSKA Başkanı Nigar Alasgarovada İş Dünyası 100 Yılın Zirvesi'nin son etkinliğinin İzmir'de gerçekleştiğini vurgulayarak, "İlişkilerin artırılması iki ülke arasındaki iktisadi güce güç katacaktır. Bu çerçevede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari faaliyetlerin gelişmesi ve yatırım fırsatlarının yönlendirilmesi amacıyla KOBSKA Türkiye Temsilciliği faaliyete başladı. Bu, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme ve ticari ilişkileri artırma hedefiyle atılmış önemli bir adım. Bu gelişme, Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının bir araya gelerek ortak projeler geliştirmesini, ticaretin artmasını ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesini destekleyebilir. KOBSKA Türkiye Temsilciliği'nin kurulmasıyla birlikte, her iki ülke girişimcileri arasındaki işbirliği ve yatırım olanakları artacak, bölgesel ticaret ve ekonomik entegrasyon güçlenecek” dedi.

"Türk iş insanlarına yatırım fırsatları sunuyor"

2023 yılının Temmuz ayında İstanbul’da faaliyete geçen Azerbaycan Cumhuriyeti Ticaret Temsilciliği’nin Azerbaycan ve Türk iş insanları arasında köprü görevi gördüğüne dikkat çeken Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ticaret Ofisi Temsilcisi Baş Danışmanı Cavid Abdullayev ise, “Azerbaycan olarak 10 ülke ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde yatırımcılara geniş bir pazara erişim imkanı sağlıyoruz. Yatırım yapmak isteyen iş insanlarına yönelik indirimli kredi imkanları, sigorta primlerinde teşvik, su, elektrik, doğalgaz ödemelerinde teşvik veriyor, işgalden kurtulmuş bölgelere ek kaynak sağlıyoruz. Temsilciliğimiz her zaman Türk iş insanlarının yanında olacak” diye konuştu.