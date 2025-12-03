Koç Holding, Göcek'te iki marinayla bağlı otellerin işletme hakkını devraldı

Koç Holding, yüzde 75’ine sahip olduğu Tek-Art Kalamış aracılığıyla Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat AŞ’den Göcek’teki Village Port ve Exclusive Port marinaları ve marinalara bağlı otellerin işletim hakkını devraldı. Holdingden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, "Tek-Art Marina tarafından toplam 157.730.193 USD ödenerek hisse devir işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

KAP bildiriminde, Göcek Village Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile Göcek Exclusive Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) paylarının satın alınmasıyla sadece marinaların değil, bağlı otellerin de işletme hakkının Koç Holding'e geçtiği ve mevcut işletmeciyle olan kira sözleşmesinin 1 Ekim 2026'da feshedileceği belirtildi.

Deniz alanları 2073 yılına kadar kullanılacak

Gazeteoksijen'in haberine göre MCI ve RAM, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'nın bulunduğu kara alanlarının 31 Aralık 2033 tarihine kadar, deniz alanlarının ise 1 Nisan 2073 tarihine kadar kullanma iznine sahip olup, söz konusu marinalar Beta tarafından işletiliyordu. Koç Holding, şubat ayında da Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıllık işletme hakkını toplamda 504 milyon dolar bedelle almıştı.

Göcek Village Port

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı, Göcek beldesi Büngüş Koyu’nda bulunan marina ve çekek alanı belde merkezine 5 dakika, Uluslararası Dalaman Havaalanına 20 dakika mesafededir. 40 tonluk tekne taşıyıcısına ek olarak 200 ve 75 tonluk travel liftlerle desteklenen ve 30.000 m2’lik çekek alanıyla öne çıkan Göcek Villageport denizde 140, karada ise 200 teknelik kara park alnına sahiptir. 50 metreye kadar teknelerin tonozda konaklamasına uygundur.

Göcek Exclusive Port

Göcek merkezine 10 dakika uzaklıkta Poruklu Koyu'nda bulunmaktadır. Uluslararası Dalaman Havaalanı'na 20 dakika mesafededir. 18 metre ve üzeri yatları misafir etmek için kurulan marina, bu alanda mevcut olan ihtiyacı karşılamaktadır.