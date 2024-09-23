Konut ve taşıt kredilerinde büyümenin düşük kalması bekleniyor

Enuygun Finans, 2024 yılının ağustos ayı itibarıyla Türkiye’deki finansal piyasaların hareketliliğini inceledi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yapılan kıyaslamada, kredi hacimlerinde ve mevduat ürünlerinde önemli değişimler gözlendi. Sonuçlar, tüketici davranışlarının enflasyon ve faiz oranlarından nasıl etkilendiğini de gösteriyor.

BDDK'nın verilerine göre, Ağustos 2024 itibarıyla tüketici kredilerinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 oranında artış yaşandı. Ancak, açıklanan yıllık yüzde 52'lik enflasyon oranı düşünüldüğünde bu artışın gerçek büyümenin oldukça gerisinde kaldığı görülüyor.

Tüketici kredileri, kredi kartları ve mevduat hesaplarıyla ilgili detaylı değerlendirmelerde bulunan Enuygun Finans İş Geliştirme Müdürü Erkam Adıyaman, “İhtiyaç kredileri yüzde 40’lık bir büyüme gösterdi. Günlük ihtiyaçlar için kullanılan bu krediler, enflasyon oranıyla kıyaslandığında toplam hacimde bir düşüş yaşanmakta. İhtiyaç kredilerindeki vade seçimlerinde kısa vadelerin tercih edildiğini özellikle 12 ay ve altındaki vadelerin öne çıktığını söylemek mümkün. Konut kredilerinde ise yüzde 2’lik bir artış yaşandı. Yüksek finansman maliyetlerinden dolayı, diğer krediler gibi konut kredilerinde de enflasyon oranına göre düşüş yaşandığı görülüyor. Tüketiciler, ev sahibi olma sürecinde daha temkinli hareket ediyor. Konut ve ihtiyaç kredilerinde enflasyonu dahil etmediğimiz durumda artış gözlemlenirken, aynı hesapla taşıt kredilerinde yüzde 9,5 oranında bir düşüş görebiliyoruz” dedi.

Kredi kartı kullanımı yüzde 14 arttı

Adıyaman’ın verdiği bilgiye göre, Temmuz 2024 itibarıyla, kredi kartı adedi yüzde 14 artarak 124 milyonu geçti. Kredi kartı ile ödeme hacimlerinde ise yüzde 94 oranında bir büyüme gözlemlendi. Temassız ödeme limitlerinin artırılmasının, alışverişlerin yüzde 80’inin temassız yöntemlerle gerçekleştirilmesine olanak sağlarken bu eğilim gelecekte de devam edecek.

Aramalarda faizsiz nakit imkanları öne çıkıyor

Tüm dijital ortamlardaki arama hacimleri ve trafik verileri incelendiğinde, kullanıcıların kredi kategorilerindeki arama etkinliklerinin 2024 yılının ilk 8 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 ile yüzde 40 arasında düşük seviyelerde kaldığı görülüyor. Kredi kartlarıyla ilgili arama hacimlerinde yüzde 6’lık bir artış yaşanırken, mevduat aramalarındaki hacmin yüzde 30 oranında yükseldiğini belirten Adıyaman, bankaların yeni müşterilerine sunduğu faizsiz nakit imkanlarına yönelik kullanıcı aramalarının geçen yıla kıyasla 2024 yılında yüzde 38 oranında artış gösterdiğini söyledi.

Yüksek faiz oranları TL vadeli hesapları cazip kılıyor

2024 yılındaki yüksek faiz oranlarından dolayı TL vadeli mevduat hesaplarının diğer yatırım araçlarına göre daha güvenli bir liman olduğu ve cazip yatırım seçeneği haline geldiğini vurgulayan Adıyaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinin, 2024 yılının geri kalanında ve önümüzdeki yıl içerisinde de yine geçtiğimiz yıllara kıyasla yüksek seviyelerde olması bekleniyor. Bu durumda kullanıcılar, acil nakit ihtiyaçları için yine ihtiyaç kredisini tercih edecektir. Ancak bu kredilerin kullanım hacminin enflasyon oranının altında kalması mümkün. Önümüzdeki dönemleri değerlendirecek olursak konut ve taşıt kredilerinin hacminin düşük seviyelerde kalması bekleniyor. Kredi kartı ödemelerinde ise bankaların kampanyaları ve taksitli kullanım etkisiyle adetsel ve hacimsel artış sürecektir. TL vadeli mevduat, politika faizlerinin seyrine bağlı olarak önemli bir yatırım aracı olmaya devam edecek.”