Konutlarda kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 temmuz 2024’e kadar kira artış üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi.
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Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme, 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uzatıldı.
Açıklama, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. Tunç, konutlarda uygulanacak kira artış üst sınırına ilişkin 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olarak uygulanacağını duyurdu.
Düzenlemenin, bayram tatili sonrasında Meclis’te yasalaşacağı bildirildi.
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