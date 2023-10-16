Konutta ivme kaybı sürüyor: Yılın en yüksek satışından, 3 ayın en düşük satışına...

Türkiye'de konut satışları ivme kaybetmeye devam ediyor. Eylül ayı konut satışlarında geçen yıla göre yüzde 9,5, bir önceki aya göre yüzde 16,4 düşüş var.

TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde eylülde 102 bin 656 konut satıldı. Ağustos ayında 122 bin 91 adetle yılın en yüksek konut satışı gerçekleşmişti.

Konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak kayıtlara geçti.

Eylülde konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 satış ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt olarak belirlendi.

Kredili satışlar yarı yarıya azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,2 azalış göstererek 8 bin 446 oldu. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 azalışla 160 bin 884 oldu.

Yabancıya satışta yüzde 42 düşüş

Yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930 adede geriledi. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,9.

Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 722 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak ve 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi.