Köprü ve otoyollar için önümüzdeki 3 yılda 328,7 milyar TL ödenecek

Kamu projelerinde kullanılan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modelleri kapsamında havaalanlarına verilen yolcu garantileri ile yol, köprü ve tünellere verilen araç geçiş garantileri sürüyor.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bütçesinin YİD projelerinin müteahhitlerine ödenecek garanti tutarı için kullanılan “Cari Transferler” kalemi, garanti tutarları belli oldu. 2023 yılında 56 milyar 997 milyon TL olarak gerçekleşen KGM’nin kasasından çıkan garanti ödemeleri tutarının, 2025-2027 dönemine yönelik gerçekleşme tahmini de dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan Orta Vadeli Plan (OVP), YİD modeliyle inşa ettirilen yol, köprü ve tüneller için 2025-2027 döneminde ödenmesi öngörülen tutarın büyüklüğünü ortaya koydu. OVP’de, Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin Cari Transferler kalemine 2025, 2026 ve 2027 yılları için toplam 328 milyar 490 milyon 758 bin TL ödenek teklif edileceği belirtildi.

Müteahhitlere ödenecek garanti tutarının yapıldığı kalem için ayrılması planlanan 328,4 milyar TL’lik ödenek, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2025: 94 milyar 963 milyon 149 bin TL

• 2026: 114 milyar 369 milyon 603 bin TL

• 2027: 119 milyar 158 milyon 6 bin TL

Her sene katlanarak artıyor

Yap-İşlet-Devret projeleri için KGM bütçesinden ödenen garantiler yıllar itibarıyla katlanarak arttı. 2023 itibarıyla 56,9 milyar TL’ye ulaşan garanti ödemelerinin 2019-2023 döneminde yıllara göre gerçekleşmesi, şöyle kaydediliyor:

• 2019: 5,1 milyar TL

• 2020: 10,1 milyar TL

• 2021: 14,2 milyar TL

• 2022: 36,3 milyar TL

• 2023: 56,9 milyar TL