Kredi kartlarına düzenleme getiren tablo dikkat çekti: Yüksek limitli kartlarda risk arttı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı işlemlerine yönelik düzenlemeler açıkladı.

Yapılan düzenlemede BDDK hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredilerinde borcunu ödeyemeyenlere yönelik yapılandırma imkânı getirirken, TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faizi mevcut yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

Kartlarda önemli düzenlemeler

BDDK, dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar limitlere göre farklılaştırarak, 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'sinde kalırken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 asgari tutarının uygulanmasına karar verildi.

BDDK'nin adımlarına paralel TCMB de bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırarak, 24 Ekim'de açıklanmak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girmek üzere, referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

Harcamalarda artış

Kredi kartı limitlerinde son duruma bakıldığında, Türkiye Bankalar Birliği’nin bültenlerinden elde edilen verilerde, yüksek limitli kartlarda riskin arttığı dikkat çekiyor.

Talebin kısılması enflasyonla mücadelede önemli bir yer tutarken, kartlardaki harcamaların yükselişi yakından takip ediliyor.

Öncelikle kredi kartlarında BKM verilerine göre, harcama tutarları ve adetlerinin birbirine yaklaştığı görülüyor. Bu tabloda hem dijital kullanımın artması hem en büyük banknot olan 200 TL’nin ödemelerde hacminin artmasıyla kartlara yönelim ve finansman ihtiyacı öne çıkıyor.

Kart limitlerine göre risk durumu

Asgari ödeme ve faiz oranlarındaki limitlere göre değişime bakıldığında ise tablo ilgi çekiyor.

Yapılandırma kararı çerçevesinde, BDDK verilerine göre, takipteki alacakların ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarındaki oranlarında yılbaşından bu yana yükseliş görülüyor.

Limit aralıklarına göre kişi sayılarının doluluklarına bakıldığında, TBB verilerine göre, 25 bin TL ve altı, 25 bin TL ve 100 bin TL arası ile 100 bin TL üzerindeki kart limitlerinde, yüksek limitli (100 bin TL ve üstü) kartlardaki artış 2022’nin sonundan bu yana sürüyor.

Bu açıdan bakıldığında 100 bin lira ve üzeri kredi kartlarının risk payı da aynı dönemde yükselişini sürdürüyor.

Düzenlemelere bu trendler eşliğinde bakıldığında önlemler daha da dikkat çekiyor.