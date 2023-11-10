Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 11 trilyon TL’yi aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yapılan açıklamaya göre, nakdi kredilerin 10 trilyon 934 milyar TL’si bankalar (62 banka), 169 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri (21 finansal kiralama şirketi), 89 milyar TL’si finansman şirketleri (20 finansman şirketi) ve 108 milyar TL’si faktoring şirketleri (49 faktoring şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla 213 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 201 milyar TL’si bankalara; 8 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Eylül 2023 itibarıyla, bir önceki yıla göre 0,9 puan azalarak yüzde 1,8 oldu.

Ticari krediler 8,8 trilyon TL oldu

Ticari krediler yüzde 52 artarak 8,8 trilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 31 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörüdür.

Eylül 2023 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 5,3 ile enerji sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 4 ile inşaat ve yüzde 2,9 ile emlak sektörü takip etti.

Bireysel krediler 2,5 trilyon TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 84 artarak 2.456 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 13 milyar TL’lik bireysel kredinin 7,1 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluşmaktadır. Bireysel kredilerin yüzde 40’ını kredi kartları, yüzde 32’sini ihtiyaç kredileri, yüzde 18’ini konut kredileri, yüzde 4’ünü taşıt kredileri ve yüzde 6’sını kredili mevduat hesabı oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,8 milyon kişi artarak 39,1 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 62,8 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Eylül ayında 227 bin kişi ilk defa kredi kartı, 89 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 5 bin oldu. 119 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullanırken, 12 bin kişi ise taşıt kredisi kullandı.

Eylül 2023 ayı itibarıyla İstanbul 28, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7’lik bireysel kredi payına sahiptir. Hakkari, son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, İstanbul, Ankara ve Adana oldu.