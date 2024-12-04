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Kredi ve kredi kartı borcunda takibe düşenler arttı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ekim ayında yıllık yüzde 38 arttı.

Haber Merkezi
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Kredi ve kredi kartı borcunda takibe düşenler arttı
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Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 oranında yükseldi.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 1.110 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 935 bin kişi oldu.

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 38 artarak 1.504 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Ekim 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 137 artış ile 108 milyar TL oldu.

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