Kripto piyasalarında kara gece: ABD-Çin ticaret savaşıyla 550 milyar dolar buhar oldu

ABD ile Çin arasında alevlenen ticaret savaşıyla kripto paralar çakıldı. Yaşanan sert düşüş yatırımcılara adeta kara bir gece yaşattı. Kriptolarda toplam piyasa değerinden yalnızca birkaç saat içinde 550 milyar dolar buhar oldu. Piyasada bazı altcoinler yüzde 90'a varan kayıplar yaşadı.

Bitcoin, ethereum ve ripple kan kaybetti

Lider kripto para birimi Bitcoin, bu hafta içinde 126 bin doları aşarak rekor kırdıktan sonra bu gece 109 bin dolara kadar geriledi. 09.00 itibarıyla Bitcoin 112 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin'de son 24 saatteki değer kaybı yüzde 7'nin üzerinde.

Bu hafta içinde 4 bin 750 doların üzerini gören Ethereum da bu gece 3 bin 500 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra 09.00 itibarıyla 3 bin 800 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum'da son 24 saatteki değer kaybı yüzde 13'ün üzerinde.

Bu hafta içinde 3 bin doların üzerini gören Ripple da dün gece 1900 doların altını gördü ve 09.00 itibarıyla 2 bin 400 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ripple'da son 24 saatteki değer kaybı yüzde 14'ün üzerinde.

Kriptolarda kara gece

Yatırımcılar panik satışlarına koşarken, piyasa yerle bir oldu. Altcoin'lerde ise tablo daha vahim. Bazı önde gelen kripto paralar bir yıl önceki seviyelerine gerilerken, Binance'deki belirli token'lar yüzde 90'a varan değer kaybı yaşadı. Kaldıraçlı işlemlerdeki yıkım da devasa oldu; son 24 saatte 10 milyar doları aşan pozisyon zorunlu kapatıldı, yaklaşık 1.5 milyon kullanıcı zarar gördü.

Analistler, bu ani şokun kısa vadede toparlanma umudunu zayıflattığını, Trump'ın hamlesinin sadece kriptoyu değil, küresel piyasalardaki risk iştahını da derinden sarstığını vurguluyor.

Piyasalar ABD-Çin depremiyle sarsıldı

Çin'in önceki gün nadir toprak elementleri ve üretim teknolojilerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump dün misillemede bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu. Öte yandan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu ay sonunda Güney Kore'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ndeki görüşmesini iptal etmediğini belirtti.

Bu gelişmeler sonrasında New York borsası haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,90 azalarak 45.479,60 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,71 azalışla 6.552,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,56 kayıpla 22.204,43 puana indi.