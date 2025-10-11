Platin, altın ve gümüşü solladı! Getirisiyle metallerin zirvesine oturdu

Değerli metaller 2025’te güvenli liman arayışıyla yükselişe geçti. Platin getirisiyle altın ve gümüşü solladı.

Gümüş ve platin, altından daha çok kazandırdı

Altın üzerine atfedilen değerler nedeniyle hep vitrinde yer aldı. Tarihsel güvenlik algısının başrolünde olması, değerli metali sürekli manşetlere taşıdı. Diğerleri ise gölgede kaldı. Aslında zirve için mücadele eden iki değerli metal daha vardı; gümüş ve platin. Her ikisi de getiride altının önüne geçti. Yılbaşından bu yana değerli metallerin yarışında ise şampiyon platin oldu.

Platin, metallerin tahtını salladı

Platin bu süreçte yüzde 81.9 oranında getiri sağladı. Yıla 910 dolarla başlayan platin zirve yolculuğunda 1.725 dolara kadar yükseldi. Rakiplerinin getirileri ise platinin gerisinde kaldı. Getiride ikinci olan gümüş yılbaşından bu yana yüzde 64.9 oranında arttı. ABD’nin gümüşü kritik metal listesine alma kararı talebi artırdı. Altında ise rakamlar büyük ancak getiri küçük oldu. Hafta içinde 4.000 doların üzerine çıkarak tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken altının yılbaşından bu yana getirisi 51.92 olarak gerçekleşti.

Otomotivden sağlığa pek çok alanda kullanılıyor

Değerli metallerdeki bu yükseliş yıl boyunca para piyasalarından çıkan sermayenin güvenli bir liman arayışıyla başladı. Altın elbette bu limanlarda başı çekti ama özellikle sanayi kullanımında ön planda olan gümüş ve platin de talepte geri kalmadı. Dünya ekonomisinde dengelerinin bozulduğu bir yıl olarak tarihe geçecek olan 2025’te ayarları bozan isim ise ABD Başkanı Donald Trump oldu. Tarifeler, körüklediği savaşlar, krizler, kendi merkez bankası başkanına yaptığı hakaretler derken ABD ekonomisine duyulan güven geriledi, ABD hükümeti kapandı ve sonuçta değerli metallere yatırım yapanlar kazandı. Platin sanayide kullanılan önemli bir metal. Özellikle otomotiv sektörünün gözdesi, sağlık sektöründe de mücevher yapımında da tercih ediliyor.

Altın yeniden yükselir mi?

Hafta içinde 4.000 doları aşarak 4.081 dolarla rekor seviyeye yükselen altın bu seviyede hız kesti. Dün 3.997 dolara kadar geriledi. Yurt içinde gram altın ise önceki gün 5.443 lirayla rekor kırdı ve gram da bu seviyeden gerilemeye başladı. Gram dün 5.349 liraya kadar geriledi. Nefes’ten Emel Yiğit’in haberine göre, altında fiyatların balon olduğunu düşünenler ağırlıkta. Ancak fiyatların yukarı seyrini belirleyen sorunlar devam ediyor. ABD ekonomisindeki zayıflık, doların durumu, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası altın fiyatlarını yukarı yönde etkileyecek faktörler. Deutschebank analistleri de hükümetin kapanmasının uzaması halinde verilerin açıklanmasının gecikeceğini ve risklerin artacağını belirtti. Diğer yandan merkez bankalarının rezerv para olan dolar yerine altına yönelmeleri eğilimi de bu yıl devam edecek gibi görünüyor.

Kripto paralar yön arıyor

Hafta başında rekor seviyelere ulaşan kripto para piyasası, yatırımcıların kâr satışlarıyla birlikte yeniden düzeltme sürecine girdi. ABD’de devam eden hükümet kapanması ve faiz oranlarının seyri konusundaki belirsizlik kripto para birimlerinin kazançlarını sınırlıyor. Hafta başında Bitcoin, 126.186 dolarla rekor seviyeye yükselirken Ethereum da 4.752 dolar ile rekoruna yaklaşmıştı. Dün ise Bitcoin 120.924, Ethereum ise 4.294 dolar seviyelerinden fiyatlandı.