Trump'ın açıklamasıyla Bitcoin çakıldı, altın yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini belirtmişti.

Trump saatler sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Trump'ın açıklaması sonrası kripto paralarda sert düşüş yaşanırken, altın yükseldi.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin yüzde 8,13 düşüşle 111 bin 530 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 14,50 düşüşle 3 bin 720 dolara düştü. Kripto piyasasında son bir saat içinde 6 milyar dolarlık işlem likide oldu.

Ons altın ise yeniden 4 bin doların üzerine çıktı. Saat 00:35 itibarıyla ons altın 4 bin 18 dolar seviyesinde.

S&P 500 endeksi yüzde 2,7 düşerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi yüzde 3,5 değer kaybetti. Dolar, bu yılın en güçlü haftasını tamamlarken geriledi. Ham petrol fiyatları ise yüzde 4’ün üzerinde sert düşüş yaşadı.