Altın yatırımcıları ne yapmalı? Dev bankadan yeni analiz

Rekor seviyelerin ardından gelen kâr satışları ve İsrail'in Başkan Donald Trump’ın Gazze'de ateşkes ve rehine takası planını kabul etmesiyle azalan jeopolitik riskler, altın fiyatlarının geri çekilmesine neden oldu. Erken saatlerde düşüş yaşayan ons altın, gün içinde toparlanarak dünkü kapanışın yüzde 0,06 üzerinde 3 bin 979 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, mevcut geri çekilmenin kısa ömürlü olacağını düşünüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, getiri sağlamayan altın için temel destek unsuru olmaya devam ediyor.

Piyasalarda ayrıca ABD federal hükümetinin kapanması yönündeki gelişmelerin yeni bir belirsizlik dalgası yaratabileceği belirtiliyor.

Deutsche Bank analistleri: Veri belirsizliği piyasayı etkileyebilir

Deutsche Bank analistleri, hükümetin kapanmasının uzaması halinde çarşamba günü açıklanması beklenen TÜFE verisinin ertelenebileceğine dikkat çekti. Banka değerlendirmesinde "Kapanma önümüzdeki haftaya sarkarsa, çarşamba günü açıklanması beklenen TÜFE verisini alamayacağız. Bu da ABD ekonomisine ilişkin belirsizliği artıracak" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarının yönü ne olacak?

Trump yönetiminin Gazze'deki ateşkes planına İsrail'in onay vermesiyle jeopolitik risk priminin gerilemesi, güvenli liman talebinde kısa vadeli azalmaya neden oldu. Analistlere göre, bundan sonraki süreçte altın fiyatlarının yönü, ABD'den gelecek makroekonomik veriler ve Fed'in faiz politikası sinyalleri ile şekillenecek.