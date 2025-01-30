KTO Başkanı Gülsoy, “2025’te yükseliş uyumlu politikalara bağlı”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ocak Ayı olağan meclis toplantısı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın başkanlığında gerçekleştirilen yılın ilk meclis toplantısına; Çinli iş insanı Liang Jieshan da katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Başkanı Gülsoy, jeopolitik gerginliklerin 2025 yılının en büyük sorunu olacağını belirterek, “Hem Ukrayna hem de Gazze’de süren savaşların yanı sıra savaşlar üzerinden oluşan kamplaşma 2025’e damgasını vuracağa benziyor. İkinci önemli risk ise ABD ile Çin arasında artması beklenen ticaret kısıtlamaları ve buna bağlı olarak korumacı politikalar. Avrupa ekonomisindeki zayıflık ve Çin ekonomisindeki yavaşlamada büyümeye yönelik başlıca riskler arasında görülüyor” dedi.

Türkiye'nin 2025'te başarılı bir ekonomik dengeyi kurabilmesi için yapılması gerekenleri de ifade eden Gülsoy, “Sürdürülebilir büyümenin hedeflenmesi, Döviz kazandıran sektörler ile yüksek katma değerli sektörlerin teşvik edilmesi, İhracat ve dış ticaret dengesinin güçlü tutulması, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm projelerinin hızlandırılması, kamu harcamalarının kontrol altında tutulması, bütçe açığının azaltılması, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve inovasyonun desteklenmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisinin 2025'te çıkışa geçmesi, ancak bu faktörlerin bir araya gelmesi ve uyumlu politikaların izlenmesiyle mümkün olabilir. Öte yandan, Tarımsal üretimi artırmak zorundayız. Gıdada sürdürülebilir fiyat istikrarını tesis etmek zorundayız” diye konuştu.

“En büyük sorunumuz lojistik merkez, otoban bağlantı yolu ve konteyner raylı taşımacılık”

Konuşmasının sonunda yerel sorunlara da değinen KTO Başkanı Gülsoy “En büyük sorunumuz olan lojistik merkez, otoban bağlantı yolu, bir diğeri ise konteyner raylı taşımacılık için daha fazla gayret etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Atıl durumda olan mera vasfını yitirmiş arazilerin ekonomiye kazandırılması gerekir. Bu konuda da sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Ulaşım olmadan ticaret olmaz” ifadelerini kullandı.

Meclis Toplantısının sonunda Başkan Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan tarafından Kayseri Ticaret Odası’nda 2024 yılında en çok faaliyet yapan; Sigorta Acenteleri ve Aracıları, Yük ve Yolcu Taşımacılığı, Eğitim Sektörü, Gayrimenkul Kiralama ve Bina Yönetimi Hizmetleri, İnşaat Malzemeleri Üretimi ve Ticareti Meslek Komite üyelerine plaket verildi. Toplantıya katılan Çinli iş insanı Liang Jieshan’a da fahri üyelik belgesi takdim edildi.