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Küresel deniz taşımacılığında yükün yüzde 40'ı enerji kaynakları oldu

Deniz yoluyla ticaret, 2023'te önceki yıla göre yüzde 3 artış gösterdi. Küresel deniz taşımacılığında geçen yıl yükün yüzde 40'ını kömür, ham petrol, petrol ürünleri, sıvılaştırılmış doğal gaz ve petrol gazı oluşturdu.

Haber Merkezi
AA
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Küresel deniz taşımacılığında yükün yüzde 40'ı enerji kaynakları oldu
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AA muhabirinin İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası sektör raporundan derlediği verilere göre, dünya yüklerinin yaklaşık yüzde 86'sının sevk edildiği deniz yoluyla ticaret, 2023'te önceki yıla göre yüzde 3 artış gösterdi.

Küresel deniz ticaret hacmi 12,3 milyar tona ulaştı

Bu dönemde, deniz yoluyla majör dökme yük ticaretinin yüzde 4,8 ve petrol ticaretinin yüzde 3 ile güçlü büyümesinin ardından toplam küresel deniz ticaret hacmi 12,3 milyar tona ulaşarak olumlu bir görünüm sergiledi.

Söz konusu ticaretin yaklaşık 2,1 milyar tonu küçük hacimli dökme yükler, 2 milyar tonu ham petrol, 1,8 milyar tonu konteyner, 1,5 milyar tonu demir cevheri, 1,3 milyar tonu kömür, 1,1 milyar tonu petrol ürünleri, 950 milyon tonu diğer kuru yükler, 550 milyon tonu sıvılaştırılmış gazlar, 520 milyon tonu tahıl, 375 milyon tonu kimyasal maddelerden oluştu.

Sıvılaştırılmış gazların 411 milyon tonu sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), 128 milyon tonu sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), kalanı ise diğer gazlardan oluştu.

Küçük çaplı dökme yükler, küresel deniz ticaretinde yüzde 17,2 payla ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 16,4 ile ham petrol, yüzde 15 ile konteyner, yüzde 12,6 ile demir cevheri, 10,6 ile kömür, yüzde 8,7 ile petrol ürünleri, yüzde 7,7 çeşitli kuru yükler, yüzde 4,5 ile gazlar, yüzde 4,2 ile tahıl ve yüzde 3 ile kimyasal maddeler takip etti.

Söz konusu verilere göre, enerji kaynaklarının deniz taşımacılığındaki payı 2023'te tonaj bazında toplam 4,97 milyar ton ile yüzde 40 olarak kayıtlara geçti.

Dünyada geçen yıl 4,5 milyar ton petrol, yaklaşık 570 milyar metreküpü (411 milyon ton) LNG olmak üzere 4 trilyon 80 milyar metreküp doğal gaz ve 8,6 milyar ton kömür tüketildi.

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