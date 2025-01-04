Kurye sektörüne yönelik yeni düzenlemeler geliyor: Çalışma saatinin dışında getir-götür yapana ceza 

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yemek ve kargo gibi hızlı teslimat yapan kuryelerin taşıdıkları ürünleri "Posta gönderisi", kuryeleri ise "Postacı" statüsüne aldı. Böylece kurye sektörü yaptırım kapsamına alınmış oldu. Ayrıca çalışma saatlerinin BTK'ya bildirilmesine ilişkin getirilen yükümlülük ile mevzuata aykırı çalışma saatlerinin ve buna bağlı yaşanan kaza gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ödenmiş sermaye tutarları 5 milyon TL'ye çıkarılıyor

BTK, posta sektörüne ilişkin yetkilendirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağını kamuoyu görüşüne açtı. Düzenlemeye göre, hızlı teslimat hizmeti sunan firmaların ödenmiş sermaye tutarları 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarılıyor.

Bölgesel yaygınlık zorunluluğu

Ayrıca ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin, İçişleri Bakanlığı'nca belirlenmiş bulunan 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 şehirde olmak üzere asgari birer depo ya da şube açmak veya acentelik vermek suretiyle örgütlenmelerini tamamlamış olmaları isteniyor.

Hızlı teslimat hizmeti posta hizmeti olarak kabul edilecek

Düzenlemenin gerekçesine ilişkin yetkililerden edinilen bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi sonrası hızlı teslimat sektöründeki büyümenin ani olması ve konuya ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle başlangıçta zaruret halinden doğan ve temel gıda ürünlerinin taşınması ile başlayan süreç giderek genişlemiştir. Bu iş modeli ve sahadaki mevcut uygulamalar göz önüne alındığında hizmetin doğası gereği posta hizmetleriyle doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ülkemizin adaylık süreci nedeniyle müktesebatını uyumlaştırmaya çalıştığı AB ülkelerinde de bu şekilde sunulan hizmetlerin posta sektörü kapsamına alındığına yönelik örnekler bulunmaktadır. Hızlı teslimat hizmetinin sunumunun bir posta hizmeti olarak kabul edilmesi gerekliliği hasıl olmuştur."

Çalışma saatleri BTK'ya bildirilecek: Çalışma saati dışında getir-götür yapana ceza

Hızlı teslimat süreçlerinin kullanıcı memnuniyetini artıracak kalitede sunulmasını sağlamak amacıyla bu hizmeti sunanlara yönelik yetkilendirme şartlarının belirlenmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edilirken, bu şirketlerin herhangi bir kurum tarafından başta hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti hususları olmak üzere denetimlerinin yapılmadığı, şikâyetlerin ele alınmasında problem yaşandığı kaydedildi.

Yapılacak düzenleme sayesinde halihazırda tüketici şikâyetlerinin yoğun olarak yaşandığı hızlı teslimat hizmetlerine yönelik şikayetlerin azalmasının beklendiği kaydedildi.

Çalışma saatlerinin kuruma bildirilmesine ilişkin getirilen yükümlülük ile de mevzuata aykırı çalışma saatlerinin ve buna bağlı yaşanan kaza gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi planlanıyor.

Düzenleme kapsamında kuryelerin çalışma saatleri BTK'ya bildirilecek. Çalışma saatinin dışında getir-götür yapana cezai kesilecek.