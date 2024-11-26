Kutluk: Arap ülkeleriyle iş yapmak için yerleşmiş anlayışı gözden geçirin

MARUF BUZCUGİL – MEHMET KAYA / ANKARA

Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk, Dubai ve Birleşik Arap emirliklerinde başta enerji olmak üzere geniş bir alanda fırsatlar bulunduğunu; Dubai’nin çevre ülkelerle iş yapmak için de iyi bir merkez olduğunu söyledi. EKONOMİ Ankara Temsilciliğini ziyaret eden Kutluk, geniş işbirliği imkanları bulunduğunu ancak bölgede iş yapmak isteyen Türk iş insanlarının muhataplarının iş kültürü ve çevresini daha iyi çalışması gerektiğini, yerleşmiş bakış açısı ve anlayışını gözden geçirmeleri gerektiğini kaydetti.

Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi hakkında bilgi veren Kutluk, Dubai Ticaret Odası’na bağlı olarak 2004 yılında Ali Mirza Özbek tarafından kurulan konseyin iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştığını kaydetti. Kutluk, Abu Dabi dışında kalan tüm emirliklerde, BAE ve yurt dışındaki Türk şirketleri ve Türkiye ile iş yapmak isteyen uluslararası şirketler için hareket, bilgi, destek ve temas merkezi olmayı hedeflediklerini, Türkiye Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğu başta olmak üzere, Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın temasta olduklarını söyledi.

“İş kültürünü tam anlayın”

Dubai başta olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkelerinde farklı iş kültürleri bulunduğunu ancak Türk iş insanlarının bu iş kültürlerini tam kavrayamadığını belirten Kanat Kutluk, bu alanda iş insanlarının daha dikkatli davranması, önyargılarından uzaklaşması gerektiğini vurguladı. Kutluk, Dubaili iş insanlarının, genel olarak da Arap iş insanlarının profesyonel, gerçekçi koşul ve rakamlarda iş yapan, sıkı pazarlık yapan kişiler olduğunu, doğru kişi ve doğru planlama yapmadan harekete geçilmemesi gerektiğini belirtti. Kanat Kutluk, “Türkiye’den Arap dünyasına yönelik yerleşmiş bakış açısı ve anlayışın, özellikle ticari ilişki başlatmak isteyenler için gözden geçirilmesi gerekiyor. Körfez ülkelerinde dahi her ülkenin insanlarının ve iş yapış biçimlerinin farklı olduğunu anlayarak ve bunu bilerek yaklaşımlar geliştirilmeli” dedi.

“Yerli ortak şartı kaldırıldı”

Dubai’de, reformlar yapıldığını, mevzuatta hızlı değişiklikler olduğunu hatırlatan Kanat Kutluk, yakın zamanda bazı kritik sektörler hariç yerli ortak zorunluluğunun kaldırılması, KDV sistemine geçilmesi gibi önemli yasal düzenlemeler olduğunun altını çizdi.

Bölge için Dubai'de faaliyette olmak bir referans

Dubai’nin Birleşik Arap Emirliklerinin ticari merkezi olması yanında bölge ve yakın coğrafyasındaki ülkeler için de bir merkez konumunda olduğunu kaydeden Kanat Kutluk, enerji, altyapı, teknoloji, gayrimenkul ve turizmin öne çıktığını kaydetti. Dubai’nin bölge ve yakın coğrafyasında iş yapmaya etki eden tarafına dikkat çeken Kutluk, “5 saatlik uçuş mesafesinde 3,5 milyar insana ve 35 trilyon dolarlık ekonomiye temas eden Dubai, Körfez ülkelerindeki ticari faaliyetleri için referans olma özelliğinde. Dubai’deki ticari varlığınız, bölgedeki diğer ülkelere açılmanızı ve yatırımlarınızı geliştirmenizi kolaylaştırıyor. Dubai’ye gelen iş insanı ve şirketlerimizi Konsey aracılığıyla doğru ve sonuca götüren temas noktalarına yönlendirmek ve süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetebilmelerini sağlamak öncelikli sorumluluklarımız arasında” dedi.