KYK ne zaman yatacak? 2023 KYK bursu ve öğrenim kredisi ne kadar?

KYK burs ve kredisi alacak öğrenciler, KYK burs ödeme tarihlerini merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her ay öğrencilerin hesaplarına yatırılan KYK burs ve kredi ödemeleri yeni yıl öncesinde zamlandı. KYK öğrenim kredisi alacak öğrencilerin ilk ay 3 aylık ödeme alacaklar. Bu ödemelerin hesaplara yatmasını bekleyen öğrenciler KYK burs ve kredileri yattı mı, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Başvuruların ardından KYK bursu ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, her ay ödeme alacaklar. Ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yapılacak.

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri hakkında açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız. Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı. GSB ailemize tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

2022-2023 öğrenim yılında lisans öğrencileri aylık 1250 TL, yüksek lisansöğrencileri aylık 2500 TL, doktora öğrencileri ise aylık 3750 TL burs ya da öğrenim kredisi alacak.