Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu gelir oranı sıfırlandı
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) teverruk piyasasında Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu gelir oranı sıfırlandı.
AA
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Lisanlı Depoculuk Tazmin Fonu gelir oranları, Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ (TÜRİB) nezdinde oluşturulan teverruk piyasasında gerçekleştirilecek işlemlerde sıfıra indirildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TÜRİB nezdinde oluşturulan teverruk piyasasında yapılacak işlemlerde, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu gelir oranlarının sıfır olarak uygulanmasına karar verildi.