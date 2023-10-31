Madeni 5 lira tedavüle girdi

Cumhuriyet'in 100. yılı anısına basılan madeni 5 Türk Lirası, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tedavüle girdi.

Hatıra olarak basılan madeni 5 TL'ler 100 milyon adet olarak piyasaya sürülecek ve toplam hacmi de 500 milyon lira olacak.

Bakır, nikel ve çinko karışımıyla üretilen madeni 5 TL'nin çapı 28,15 mm, kalınlığı 1,70 mm, ağırlığı da 8,25 gram olacak.

Kenarları tırtıllı olan 5 TL'nin dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken, ortada Türkiye yüzyılı logosu konumlandırıldı.

Bunun solunda “5” rakamı, altta “TÜRK LİRASI” yazısı ve yazının altında “2023” yer alıyor. Arka yüzünde ise Atatürk rölyefi, altta; Cumhuriyet’in yüzüncü yılı logosu, çevrede: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ” yazısı bulunuyor.