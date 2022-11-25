Mağazalarda 'indirim' kuyruğu!

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Her yıl merakla beklenen dünyanın en büyük pazarlama kampanyalarından Black Friday başladı. Haftasonu da devam edecek olan kampanya kapsamında hemen hemen tüm markalar indirime girerken en büyük izdiham Zara mağazalarında yaşandı.

AVM’lerin açılış saati olan 10’dan itibaren İspanyol Inditex Grubu’nun amiral gemisi Zara’nın Türkiye mağazalarında 100 metreyi aşan kuyruklar oluşurken, tüketiciler mağazaya girebilmek için yarım saatten fazla beklemek zorunda kaldı. Mağazaya girebilenler ise içerde çok daha uzun süren kasa kuyruklarıyla karşılaştı.

Grubun diğer markaları olan Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius ve Oysho’da da seçili ürünlerde yüzde 40-50 arasında uygulanan indirime rağmen en yüksek izdihamın Zara’da yaşandığı görüldü.

Peki tüm markalar indirime girmesine rağmen en büyük ilgiyi neden Zara gördü? Moda’nın Coca Cola’sı olarak da adlandırılan Zara’nın Türkiye’de hali hazırda 40’a yakın mağazası bulunuyor. Inditex Grubu’nun diğer markalarına göre çok daha geniş bir kitleye hitap eden marka, lüks moda markalarının benzer ürünlerini çok daha uygun fiyata tüketiciler ile buluşturmasıyla ön çıkıyor. Şirketin en büyük güçlerinden biri de müşterilerin değişen ihtiyaçlarına çok hızlı cevap verebilmesi olarak biliniyor.

Öte yandan bu yıl özelinde bakılacak olursa giriş seviyesi ürünleri ile ön plana çıkan yerli markaların fiyat olarak Zara’ya yaklaşması, Zara’nın ise indirim döneminde bu markaların bile altında fiyatla ürünleri tüketiciler ile buluşturması, böyle izdihamlara yol açıyor.

AVM cirolarına en az yüzde 5 katkı

Geçen senelere göre bu yıl çok daha fazla ilgi beklediklerini ve sabah saatlerinde oluşan kuyrukların da bunun habercisi olduğunu belirten Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, “Zara’da oluşan kuyrukların haberi sabah saatlerinde bize de geldi. Bu yıl fiyatların yüksek seyretmesi, tüketicilerin indirime daha fazla ilgi göstermesine yol açtı. Bu kuyruklar da bunun göstergesi. Geçen yıllarda Black Friday dönemi, cirolara yüzde 5 katkı sağlardı. İlk gün sonuçları yarın çıkacak ama görünen o ki bu yıl bu oran biraz daha yüksek olacak.” dedi.

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü olan Black Friday, 1952'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul ediliyor. Mağazalar bu kampanya gününde çok erken saatte açılıyor ve geç kapanıyor. Bu dönemde yılın en büyük indirim oranları uygulanıyor ve markalar da yine buna paralel olarak yılın en büyük satış gelirini elde eder. Türkiye’de ise söz konusu kampanyayı ilk uygulayan marka Silk And Cashmere olarak öne çıkıyor.