Mahfi Eğilmez açıkladı: Fitch’ten not artışı gelir mi?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri CNBC-e’de katıldığı yayında değerlendirdi. Eğilmez, enflasyon ve Fitch Türkiye kredi notu değerlendirmesine yönelik önemli açıklamalarda bulunurken, ABD’de de Fed’e yönelik beklentilerini açıkladı.

Enflasyon beklentisi düştü

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyon konusunda belli bir süredir ilk defa piyasa katılımcılarının tahminlerinin daha iyi göründüğünü açıklarken, beklentilerin daha olumlu hale geldiğinin göründüğünü belirtti. Eğilmez, değerlendirmesine şu şekilde devam etti:

“Asgari ücrette kendine göre belli artışlar oluyor. Bütün zamlar ocak ayı yapılıyor. Bir önceki yıldan biriken ne varsa zam olarak karşımıza geliyor. O yüzden ocak ayları yüksek çıkıyor enflasyon. Geçen yıl ocak ayı yüzde 6,7'ydi. Ben bu yıl ocakta yüzde 5 civarında enflasyon bekliyorum. Yıllık enflasyon ocak itibarıyla yüzde 40-41 civarına gelir. Yıl sonu enflasyon tahminim yüzde 35 civarı. Yüzde 40'tan revize ediyorum. Koşullar bozulursa ya da daha iyiye giderse değişebilir.”

“Enflasyon inerken faizi yüksek tutmak çok akıllıca değil”

Eğilmez, TCMB’nin faiz indirimine ve ekonomideki görünüme yönelik şunları söyledi:

“Merkez Bankası'nın 2,5 puan indirmesi yanlış karar değildi. Enflasyonun inişte olduğu bir dönemde faizi yüksek tutmak çok akıllıca değil. Eleştirilecek bir karar olarak görmüyorum. Beklentilere bakınca hepsinde bir gerileme var. Bu enflasyonla ilgili beklentilerin daha iyimser havaya girdiğini gösteriyor. Merkez Bankası da bu beklenti düzelmesine eşlik edecek karar alıyor. Kapasite kullanımı gösteriyor ki üretim düşüyor. Bu büyümedeki düşüşle paralel gidiyor.”

“Fed faizi indirse ağır eleştirilerle karşılaşabilir”

Piyasaların gözü Fed’in faiz kararındayken, Eğilmez de ABD enflasyonu ve Fed faiz indirimlerini şu şekilde değerlendirdi:

“ABD'de enflasyonda yukarı gidiş var. Böyle bakınca Fed'in faizde değişiklik yapmaması hatta ufacık artırması bile doğrudur diyebiliriz. Ama bu olmayacak diyebiliriz. Fed zor durumda. Hangi kararı verse öbür tarafa yaranamayacak gibi duruyor. Bir yandan Trump Fed'i tehdit ediyor. Onun da bir baskısı var. Faizi indirse ağır eleştirilerle karşılaşabilir, indirmese Trump'ın ne yapacağını kestirmek mümkün değil. Sabit bırakacağını düşünüyorum.”

“Fitch'ten değişiklik bekliyorum”

Eğilmez, Fitch’in Türkiye kredi notunu artırıp artırmayacağına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Moody's'in kararı beni şaşırtmadı. Ülkenin CDS primi 200'ün altına gitmiyor. Bu reytingle o CDS primi de tutarlı görünüyor. Fitch'ten not artırımı olmasa da görünüm değişikliği bekliyorum. Durağanı pozitif yapmasını bekliyorum.”