Mahfi Eğilmez enflasyonda "en tehlikeli" konuyu anlattı!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında katıldı programda değerlendirdi.

Eğilmez, enflasyon verilerine yönelik, en tehlikeli kısmın baz etkisindeki düşüşten sonraki kısım olduğunu vurguladı. Enflasyonda seyrin tahminlere uygun olduğunu belirten Eğilmez, düşüşe yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyon düşüyor dediğimizde bazı insanlar kızıyor. Enflasyon düşüyor demek fiyatlar düşüyor demek değil; fiyat artışları hız kesiyor demek. 160 km ile giden bir araba 120 km'ye düşerse arabanın hızı eksiye gelmez ama hızı düşer. Enflasyonun düşmesi de böyle bir şey. Benim bir tahminim vardı. Ağustos yüzde 2,5 çıkar şeklindeydi 2,46 çıktı.”

TCMB’nin yıl sonu enflasyon hedefi

Merkez Bankası’nın enflasyonda tahminlerine yönelik Mahfi Eğilmez, “Eylül ve ekimde 2 puan, kasım aralıkta 2,5 puan olursa yıl sonu enflasyonu yüzde 44,3'e geliyor. Merkez Bankası'nın yüzde 38 tahminini yakalanması için bütün aylarda enflasyonun yüzde 1,13 çıkması lazım” şeklinde bir projeksiyon sundu.

"Enflasyonda en tehlikeli konu"

Enflasyonda en tehlikeli kısım olarak da “Baz etkisindeki büyük düşüşün sonuna geldik” diye Eğilmez, eylül ayındaki yıllık TÜFE gerilemesinin temmuz ve ağustostaki gibi olmayacağını vurgulayarak şunu söyledi:

“En tehlikeli konu yüzde 35'lere gelip orada atalet kazanırsa ne olacak. Öyle bir sorunumuz var."

Tüketim harcamaları ve enflasyonun düşüşü

Mahfi Eğilmez, ikinci çeyrek büyüme verilerini de değerlendirdi. "İlk yarı yüzde 3,8 büyüme karşımıza çıkıyor. Esas durgunluk haziran sonrasında başlıyor” diyen Eğilmez, esas büyümenin hizmetlerden geldiğini hatırlatırken, şunları iletti:

“Harcama açısından bakarsak yüzde 1,6 büyümüş. Bu bize talepte bir düşüş olduğunu gösteriyor. Enflasyonla mücadele açısından tüketim harcamalarının düşüyor olması enflasyonda biraz daha düşüş etkisi yaratacak gibi gözüküyor. Kritik nokta şu, eğer üçüncü çeyrekte sıfıra gelirsek dördüncü çeyrek daha da sıkıntılı hale gelecek, eksiye gideceğiz demektir.”

“NATO'yla ilişkileri bozmayacaksa sakınca yok”

Son günlerin önemli gündemi olan Türkiye’nin BRICS üyeliğine de değinen Mahfi Eğilmez, "G7 ülkeleri var, bunlara bakınca 2023 itibarıyla dünya GSYH'sinde payı yüzde 45, BRICS'in yüzde 26 civarında. Biz ihracatımızda en fazla Rusya ve Çin'e. İthalat olarak bakınca Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya var. Eğer bu olay bizim diğer Avrupa ülkeleriyle NATO'yla ilişkileri bozmayacaksa üye olmamızda sakınca yok” dedi.