Mahfi Eğilmez sordu: Dünyadaki yatırımlarda Türkiye’nin payı neden çok düşük?

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2023 yılında dünyada toplam 41,1 trilyon dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım gerçekleşti.

ABD 5,4 trilyon dolarla bu yatırımları en fazla ülkesine çekenlerin başında gelirken, 3,7 trilyon dolarla Hollanda ve 3,65 trilyon dolarla da Çin onu takip etti.

Lüksemburg, Birleşik Krallık, Singapur gibi ülkelerin ardından Hong Kong, İrlanda, Almanya ve İsviçre doğrudan yabancı yatırımcı çeken ülkelerde ilk 10’da yer aldı.

Türkiye pastadan yüzde 1 oranında pay alamadı

Türkiye, yatırımlarda yalnızca 10,7 milyar dolarlık bir pay alabildi. İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu duruma dikkat çekerek, Türkiye'nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı payın neden bu kadar düşük olduğunu sorguladı.

Eğilmez'in paylaşımında şunları dile getirdi:

“2023'de dünyada toplam 41,1 trilyon dolar doğrudan yatırım yapılmış. En çok doğrudan yabancı sermaye çeken ülkeler aşağıda yer alıyor. ABD yaklaşık 5,4 trilyon dolarla ilk sırada. Türkiye 41 trilyon dolarlık pastadan yalnızca 10,7 milyar dolarlık pay alabilmiş. Niye acaba?”