Mahfi Eğilmez sordu: Maserati'li polisi gören enflasyonun düşeceğine inanır mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca Emniyet'e verildiğini duyurmuştu.

Yerlikaya'nın paylaştığı görüntüler arasında süper lüks olarak nitelendirilen ve değeri milyonlarca lira olan Maserati, Ferrari, Mercedes ve BMW gibi markalara ait modeller yer alıyordu.

Bir tek bana mı tuhaf geliyor?

Bu durum sosyal medyada hayli tartışıldı. Konuya ekonomist Mahfi Eğilmez de dahil oldu. Eğilmez, "Fenomenlerin el konulan lüks arabalarının (Maserati, Ferrari, Mercedes vb.) trafik polisine tahsis edilmesi bir tek bana mı tuhaf geliyor" diye sorarken şu değerlendirmede bulundu:

* Dünyanın neresinde Maserati'yle ceza kesmeye giden trafik polisi var? Maserati ile gelip Clio'ya ceza yazan trafik polisinin yazdığı ceza o arabanın benzin masrafını karşılamaz.

Mahfi Eğilmez'in önerisi

Mahfi Eğilmez araçların Emniyet'e tahsis edilmesini eleştirirken, lüks otomobillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin kendi önerisini de sundu:

* Satarsınız o arabaları ve bütçeye gelir yazarsınız sonra eğer ihtiyaç varsa her birinden gelen parayla en az 3-4 tane normal araba alır polise tahsis edersiniz. Trafik polisinin Maserati ya da Mercedes'e bindiğini gören insanlar sizce enflasyonun düşeceğine inanır mı?

Bakan Yerlikaya duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini duyurmuştu.

Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullanmıştı.