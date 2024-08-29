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Mahfi Eğilmez’den maaş zammı yorumu: Bunları IMF söyleyemez, biz söyleyelim

İktisatçı Mahfi Eğilmez, IMF’nin Türkiye’ye yönelik raporunu değerlendirdi. Raporda özellikle maaş artışlarına yönelik kısmı yorumlayan Eğilmez, enflasyona dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Mahfi Eğilmez’den maaş zammı yorumu: Bunları IMF söyleyemez, biz söyleyelim
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Ünlü iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye’ye yönelik 2024 değerlendirmesinin duyurusunu yorumladı.

Duyuruda IMF, Türkiye’deki son ekonomik gelişmelere dikkat çekerken, güvenin arttığını ve enflasyonda düşüşün öngörüldüğünü belirtmişti. Ancak IMF bir yandan da risklere dikkat çekerken, mali politikalara da işaret etmişti. Büyüme için de riskler konusunda uyaran IMF, “önden yüklemeli bir mali konsalidasyon” ve “enflasyonda atalete” dikkat çekerken, “Finansal istikrarın sürdürülmesi sürekli dikkat ve daha fazla reform gerektirecektir” diye de eklemişti.

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Eğilmez de reformlara dikkat çekti

Mahfi Eğilmez, IMF Türkiye Raporunu paylaşırken, öncelikle yapılanlara yönelik ifadeleri vurguluyor. Sonrasında da enflasyona yönelik maaş zamlar konusunda “acı faturanın” kesilmesinde IMF’den ayrışmasını da şu şekilde açıklıyor:

“Raporda, 2023 Haziranından itibaren atılan adımlardan övgüyle söz ediliyor daha sıkı adımlar atılması öneriliyor. Ücretlilere yapılacak zamların geçmiş enflasyona göre değil gelecekte beklenen enflasyona göre yapılmasını öneriyorlar.

Peki ama bu geçmişteki enflasyonu kim yaşadı? Ücretli her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında sürekli geriye gitmedi mi? Geçmişin tazminatını onlara ödemek gerekmiyor mu?

IMF'nin görevi elbette ülkenin sosyal ve siyasal yapısıyla ilgili öneri getirmek değil. Görevleri ekonomiyle sınırlı. O nedenle IMF'nin yapısal uyumlandırmasıyla benim önerdiğim yapısal reformlar arasında dağlar kadar fark var.

Ekonomide istediğiniz önlemi alın, kalıcı çözümler ancak ve ancak doğru bir sosyal, siyasal ve ekonomik çerçeve içinde hareket edilerek alınabilir. Ücretleri enflasyon kadar artırmayarak sadece sosyal gerilimi artırırız.

Vergisini ödememiş, kayıt dışına çıkmış, bu yolla elde ettiği geliri servetine eklemiş ve bunu bir marifetmiş gibi lüks otomobillerle, evlerle, eşyalarla sergileyen insanların bu kayıt dışı varlıklarını servet beyanı getirerek yakalayıp vergilendirmek yerine yoksullukla savaşan ücretliye düşük zam yaparak enflasyonla mücadele edilemez.

Bunları IMF söyleyemez, biz söyleyelim.”

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