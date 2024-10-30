Mahfi Hoca: Vekiller ve Cumhurbaşkanı da asgari ücret artışı kadar zam alsın

İktisatçı Mahfi Eğilmez'in ekonomiye yönelik, katıldığı CNBC-e canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde asgari ücret zammı öne çıktı.

Eğilmez, 120 civarında iktisatçının imza attığı bildiride asgari ücretin en az gerçekleşen enflasyon kadar artırılması gerektiğini hatırlatırken, kendisinin de aynı görüşü savunduğunu söyledi. Asgari ücrete yönelik Eğilmez, şu ifadeleri kullandı:

"17 bin liranın satın alma gücü yarı yarıya düştü. Yıl sonuna geldiğimizde kişilerin eline geçen para yarısını alabiliyor. Bunu yerine koymamız lazım. Mevcut satın alma gücü kaybını gidermiş oluyoruz. Bu enflasyon yaratır mı? Yaratmaz diyemiyorum. Asgari ücret 25-26 bin lira arasına bir yere gelmesi lazım. Böyle olunca aidatlar arttı diye insanlar kızıyor. Bu çelişki gidiyor. Eğer enflasyonla mücadelede fedakârlık isteyeceksek tek başına ücretlilerden istenecek fedakârlık olmaz. Yüzde 25 zam yapacağız denecekse herkese milletvekilinden Cumhurbaşkanı'na yüzde 25 yapılıyor olması lazım."

“Fedakarlığa en yukarıdan başlanması lazım”

Eğilmez, enflasyona yönelik “en büyük problem” değerlendirmesini yaparken, Türkiye’nin bu problemi kendi kendine yarattığını belirtti. Mahfi Eğilmez, enflasyonla mücadelede bütün faturanın ücretli kesime kesilemeyeceğini şu şekilde anlattı:

“Enflasyon öyle bir noktaya geldi ki, problemlerin en önemlisi haline geldi. İşin en kötüsü bu kendi kendimize yarattığımız bir problem. Bu çapta olmayan problemi böyle bir yere getirdik. Buradan geri dönmeye uğraşıyoruz. Bütün mücadele ücretli kesime çıkarılarak yapılamaz. Kiralara yüzde 25 tavan kondu, en fazla artan kiralar. Eğitim de öyle. Fedakarlığa en yukarıdan başlanması lazım. Yoksa toplum bunu kabul etmiyor.”

“Faizi düşürün diye feryat etmeye başladılar”

Enflasyon beklentilerindeki gerilemeyi olumlu bulan Eğilmez, aradaki farkın halen çok yüksek olduğunu belirtti. Enflasyonda düşüşe yönelik inancın sürdürülebilir olup olmadığını ünlü iktisatçı şu ifadelerle anlattı:

“Olumlu gerilemeler var. Beklentiler düzelmeye gidiyor. Hala arada çok fark var. İnsanlar uygulanan politikanın belli bir yere varacağına inanıyor. Ama ne kadar ederiz bilemiyorum. Enflasyonla mücadele ediyoruz ama bir yandan büyüme sorunu ortaya çıkıyor. KOBİ'ler başta olmak üzere faizi düşürün diye feryat etmeye başladılar.”

“Trump'la birlikte Fed'in durumu karışabilir”

Gelecek haftalarda sonuçlanacak ABD seçimlerinin Türkiye’ye yönelik etkilerini, “İki taraf da Türkiye'ye dostça bakmıyorlar” diyerek açıklayan Eğilmez, “ABD'de başkan çok da etkili değildir, kendi başına kararlar alamaz” derken, Trump’ın tehlikeli olabileceğini şu şekilde anlattı:

“Trump kendi başına alıyor gidiyor. Trump bize benzeyen ülkeler açısından daha tehlikeli bir başkan olabilir. Fed'in de durumu karışabilir Trump'la birlikte.”

Altın talebinde kısıtlama etkisi

Mahfi Eğilmez, dünyada artan altın talebinin Türkiye’de azalmasına yönelik, “Altın ithalatına getirilen kısıtlama var bizde onun etkisi olabilir. Faizin yüksekliği de Türkiye'de talebin düşmesinde etkili oldu” dedi.