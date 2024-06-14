Maliye düğmeye bastı: Yurtdışı harcı tam 10 kat artırılıyor!

Canan SAKARYA-ANKARA

Kamu gelirlerini artırmak için vergide birçok istisna ve muafiyeti kaldırmaya hazırlanan ekonomi yönetiminin özellikle borsa ve kripto parada işlem vergisi çok tartışılmış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün işlem vergisinden vazgeçildiğini duyurmuştu.

Ancak borsada işlem vergisinden vazgeçilirken, yurtdışı çıkış harçlarında olağanüstü bir zam hazırlığına başlandı. EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre bayram tatilinin ardından TBMM gündemine gelecek vergi paketinin önemli gelir artırıcı unsurlarından birisi de yurtdışı çıkış harcındaki artış olacak.

Artış yüzde 566 ile yüzde 1066 arasında olacak

Buna göre halen 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1000 lira ile 1750 lira aralığında yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Eğer harç 1000 lira belirlenirse artış oranı yüzde 566, 1750 lira belirlenirse yüzde 1066 olacak.

Mart 2022 tarihinde 50 liradan 150 liraya çıkarılan yurtdışı çıkış harcının zaman içerisinde çok düşük kaldığı yönünde yapılan değerlendirmelerin ardından artış yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

Geçen yıl ne kadar harç toplanmıştı?

Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlandı. Yurtdışı çıkış harçlarının bir bölümü TOKİ’ye aktarılıyor.

2018 yılında 15 lira olarak alınan yurtdışı çıkış harcı Temmuz 2019’de 50 liraya çıkarıldı. Mart 2022’de ise 150 lira oldu.

Çıkış tarihi itibarıyla yurtdışında oturma izni bulunduğunu belgeleyenler, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demiryolu araçlarında, yurtdışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevliler ile 7 yaşını doldurmamış olanlardan harç alınmıyor.