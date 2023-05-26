Ekonomim.com olarak, KOBİ'lerin yaşadığı finansal sorunlara çözümler bulmayı amaçlayan projemiz 'KOBİ'lere Finansal Tüyolar'ın ikinci videosu yayına girdi. Bu videomuzda maliyet yönetimi ile ilgili sorunlar yaşayan işletmelerin; maliyetini düşürmekte doğru adımları neler olmalı, hangi gider kalemlerinde tasarruf maliyetleri düşülmeli, işletmelerin en dikkat çekici maliyet kalemleri hangileri sorularıyla ilgili tüyolar verilirken, ‘işletmenin ana hedefi faaliyet karını yüksek tutmak olmalı’ gibi ipuçlarının da üzerinde duruldu.

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve EKONOMİ yazarı Murat Özsoy, beraber yorumladı: Maliyet yönetimi nasıl yapılmalı?