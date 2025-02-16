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Manisa - İzmir arası ulaşım 150 TL’den 100 TL’ye düştü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa-İzmir arası ulaşımın 150 TL’den 100 TL’ye düştüğünü, ulaşım tarifesinin öğrenciler için 80 TL olarak uygulanacağı müjdesini verdi.

Haber Merkezi
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Manisa - İzmir arası ulaşım 150 TL’den 100 TL’ye düştü
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tarafından yürütülen Manisa- İzmir arasındaki ulaşımda indirim yapılması çalışmaları sonuç verdi.

İki il arasında Manisa Seyahat firmasıyla sağlanan ulaşım ücretleri Başkan Zeyrek’in girişimleriyle 150 TL’den 100 TL’ye düşerken, ulaşımdaki fiyat tarifesi öğrenciler için 80 TL olarak uygulanacak.

Yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifeleriyle ilgili protokol yapacaklarını söyleyen Başkan Zeyrek, "Bu müjdeyi şimdi vereyim. Bu kadar ekonomik krizin yaşandığı ağır dönemde Manisa merkezden İzmir’e ulaşım 150 TL’ydi. Ben Manisalı vatandaşlarımıza şunun sözünü verdim; bu 150 TL, 100 TL olacak. Öğrencilere 80 TL olacak. Bunu Manisa Seyahat firması yapmazsa, biz de ilave otobüslerle bu hizmeti verecektik. Yarın sabah itibariyle Manisa İzmir arası ulaşım 100 TL öğrencilere 80 TL. Öğrenci kardeşlerim benim canımdır. Manisamdaki öğrencilerim 80 TL’ye İzmir’e ulaşacak" dedi.

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